“A股入摩”初期可引200亿美元资金

记者 曹西京

晨报讯 MSCI将在5月14日宣布其指数体系纳入A股第一步细节、6月1日正式实施，纳入比例为2.5%； 接下来将在今年8月13日公告、9月3日实施纳入A股的第二步，纳入另外的2.5%一共达到5%。那么，影响多大？哪些股票将受青睐？

A股入摩，资金流入的规模有多大？中金公司估算，在5%的纳入比例下A股在MSCI全球、新兴市场、亚洲市场指数的权重分别为0.8%、0.1%和1.1%。考虑到全球追踪上述指数的资产规模，MSCI纳入A股带来的潜在资金流入规模约212亿美元，5月和8月分别为106亿美元。从中长期来看，预计未来5-10年海外资金每年流入A 股市场的规模可能在2000亿-4000亿元左右。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺预测，MSCI 把A 股纳入比例为5%的情况下，将吸引185亿美元流入中国。重要的是，随着流入的管制减少，A 股在 MSCI 指数中的权重未来可能逐步从5%上调到20%，届时全球投资者将对A股产生较大的影响，例如蓝筹和低风险高质量股票可能会受到青睐。

目前A股纳入MSCI仅一步之遥，将在6月纳入MSCI全球指数，这对A股进入全球市场来说具有里程碑式的意义。

A股纳入MSCI成份股筛选方法，是将世界各地上市的全部中国股票按自由流通市值进行排名取前85%，再从中选出A股市场上市股票部分。

MSCI已于3月下旬在中国香港举办的一场会上初步公布了将被纳入的A股公司名单。这份3月初的最新名单显示，原定的222只大盘A股变成了236只，纳入的进程、方式则不变。同时，MSCI也向外资机构介绍了12个与A股相关的新指数。MSCI方面表示，将会在5月正式公布纳入的A股公司名单，同时名单也会定期根据具体情况做动态调整。

首批纳入的236只大盘A股，与上证50、中证100以及沪深300指数成分的重合度较高。行业层面，金融、地产、食品饮料、医药等大消费板块权重较高。