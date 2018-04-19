操盘工作室-有危就有机

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，美国商务部悍然宣布，美国企业不得把禁令中规定的产品(如芯片组)直接或通过其他国家出售给中国中兴，这一禁令立即生效，持续七年。中兴通讯遭美封杀，于是整个市场受惊大跌，特别是以科技股为主的创业板大跌近3%。

为什么会出现这种情况？因为在中兴通讯的三大应用领域里，芯片门槛最高的板块是RRU基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。即便在光通信和手机产业链门槛相对较低，一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头，但整体来看，还是偏低端应用。而且就整个中国科技企业对芯片的需求看，我国自主国产化率也很低。芯片全球半导体市场规模达3200亿美元，全球54%的芯片都出口到中国，但国产芯片的市场份额只占10%。全球77%的手机是中国制造，但其中不到3%的手机芯片是国产的。我国芯片产业长期被国外厂商控制，不仅每年进口需要消耗2000多亿美元外汇，超过了石油和大宗商品，是第一大进口商品。而且，受制于人的技术设备直接制约了我国信息产业的发展。

“事已至此，我们只能更积极地思考未来，凡事有危就有机，我们几乎每一次进步都是在压力下倒逼形成的，所谓生于忧患死于安乐，只要我们能拿出当年集中全国之力搞两弹一星的精神和劲头，没有攻克不了的难关。”高智说。虽然高端芯片从设计到开始试用、到批量使用起码要好几年，为了不要被经常性“卡脖子”，我们只能接受挑战，迎难而上。

“是的，我们上市公司中有不少芯片企业，虽然他们现在主要产品只是中低端的，但只要国家政策支持、资金倾斜，凭中国人的聪明才智，追赶欧美先进水平不是没有可能，到时候我们要谢谢美国政府今天的决定。”郁教授道。芯片是实现人工智能的载体，无论是 CPU、GPU 还是其他芯片平台，都离不开芯片。而芯片也是人工智能不可或缺的基本内容，我们既然想在智能领域弯道超车美国，那就必须自力更生，拥有自己的核心技术。

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