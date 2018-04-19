允许银行适当提高存款利率浮动上限-存款利率上限同盟将打破

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近日，有媒体报道，商业银行存款利率上限的行业自律约定将放开。业内人士分析，这意味着，中国的利率市场化再下一城，商业银行存贷款利率的隐性干预逐渐减少，将对银行乃至整个金融市场产生深远影响。

存款利率上浮将无天花板

据证券时报上周五报道，4月12日，市场利率定价自律机制机构成员召开会议，讨论关于放开商业银行存款利率自律上限的事宜。另据外媒报道，央行拟允许商业银行适当提高存款利率的浮动上限，按银行的规模分批进行。

据了解，我国商业银行存贷款利率的放开是个渐进的过程。在2013年以前，央行给商业银行设定一个利率基准（存贷基准利率），银行在存贷基准利率的基础上结合自己的资金成本上下浮动一定的比例确定给居民或企业的利率价格。

2013年7月20日，央行取消了金融机构贷款利率（基准利率）0.7倍的下限；2015年10月24日起，央行放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限。也就是说，理论上，自2015年10月份后，无论基准利率怎么变，银行可以按照资金的成本情况自主决定银行－企业、居民之间的存贷利率，而央行的基准利率只是作为参考。

不过，存款利率管制上限放开后，因为市场利率定价自律机制设立，各银行之间形成“利率同盟”，存款利率上浮到40-50%左右后，就不动了。市场利率定价自律机制是2013年9月24日成立的一个组织，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，说白了它是银行业利率方面的一个自律组织，银行在利率定价方面有形或无形都会受到它不小的影响。

中信证券称，选择放宽存款基准利率上浮限制一方面出于缓解银行负债端压力、促进银行表外业务回表、继续推进金融去杠杆的考虑，另一方面也是进一步深化推进利率市场化的顺势而为。

稳健理财收益未必理想

各家银行的官网上都会公布一个挂牌利率。从最新的挂牌利率来看，大部分存款品种的挂牌利率会比基准利率有所上浮，但也不是上浮太多。而且，活期存款的利率，大部分银行是下浮的。

从银行报表数据上看，大部分银行全部存款的实际利率是明显低于自律上限的，这也反映出并不是全部客户的存款的利率都是贴近自律上限水平的，能够获取进一步上浮的存款，还不算太多。

中信证券的分析认为，从实施效果上看，在当前银行负债端压力显著的背景下，银行存款利率势必紧随存款基准利率上限的放松而水涨船高以增强吸收存款的能力，因而放宽存款基准利率上浮限制在一定程度上与提升存款基准利率相当。

对于老百姓来讲，资管新规和理财新规箭在弦上，银行理财产品收益率下行而存款利率上行的双向夹逼之下，老百姓的储蓄将流向何方？中信分析认为，从目前看，回表、净值化等监管要求下，银行理财产品将打破刚兑，预期收益率存在下行压力； 存款利率上限的放宽提升银行存款的吸引力。但整体来看，居民储蓄收益率在理财产品收益率下行和存款利率上行的夹逼之下，总体还是有下行的可能。

此外，国信证券首席银行业分析师王剑认为，从国外利率市场化的历史进程看，国外的经历通常是在货币宽松的时候实现利率市场化的最终放开。这时，往往是房地产、能源、大宗、证券等资产价格表现不错的时候。