金融＋科技渐成共识-传统金融机构加速科技转型

晨报记者 李锐（基金主笔）

面对科技作用的日益突出，传统金融机构正在加速布局，以在转型中占得先机。从去年开始，尤其是在今年春节前后，随着金融科技的迅速崛起，传统金融机构逐渐认识到科技的力量，正在改变整个行业的业务格局，谁能早一步借助科技的力量，就有可能在未来的转型大战中占得先机，这在近期的市场竞争中就能看出端倪。

中欧基金进军互联网财富管理

日前，中欧基金携手旗下子公司中欧钱滚滚，发布“水滴智投”系列服务，致力于以基金组合投资及深度服务，提升互联网基金用户的盈利体验。该服务将不仅提供给中欧客户，还支持以标准接口输出给基金销售机构，共同服务互联网客群。

据悉，“水滴智投”系列服务，以公募基金为基础配置标的，并通过金融科技手段为投资者提供一揽子基金组合配置、调仓及后续服务。该计划包括水滴智投和水滴养老两大主核心功能。其中水滴智投通过不同的目标波动，为投资人定制资产配置方案； 水滴养老更注重财务规划，通过对养老金和收入测算，定制个人养老投资规划，实现生命周期管理。

中欧基金副总许欣表示：“水滴智投系列服务，是从行业和投资者的实际‘痛点’出发考虑，希望能通过产品+服务，提升客户盈利体验。”许欣表示，为互联网伙伴提供基金营销服务，不仅仅是销售，还包括基金推荐、策略构建，以及后续管理等系列工作，并需要以科技手段，将金融服务标准化，才可最终实现个性化资产配置服务。

据介绍，“水滴智投”系列服务，由中欧基金资产配置及量化策略组提供策略服务，其子公司中欧钱滚滚提供系统支持。

此外，水滴系列产品还包含了围绕客户生命周期的深度服务。其中，“智慧定投”通过算法智能选基金，帮助投资者实现低位多买高位少买，目标止盈；财富研究院以市场解读、产品追踪为主，提供产品定期报告等用户陪伴服务。

佣金宝借助科技再升级

昨日，国金证券佣金宝3.0产品发布会在上海举行。作为最早“触网”的券商，国金证券得益于互联网技术实现了弯道超车。佣金宝自2014年推出以来，在券商创新服务的先发优势明显。此次的更新迭代，佣金宝更是抛出“智能化、个性化、去中心化”三个关键词，深度挖掘客户需求。2018年，超越传统券商的能力边界去拓展服务已经成为证券行业的新目标。

2014年2月20日，国金证券与腾讯战略合作之后，佣金宝便横空出世，以万2.5佣金率和闲置资金理财服务迅速抢占市场，引发了券商的“触网”比拼。国金证券凭借先发优势及产品的特色功能，市场份额得到大幅提升，佣金宝也因此被市场称之为“鲶鱼”。

被称为全能行证券交易终端的佣金宝1.0首次提出了“1+1+1证券服务”，其亮点功能是7X24小时手机开户、万2.5佣金率炒股、闲置资金理财。2015年2月，国金证券推出佣金宝2.0版本，当时，国金证券副总裁纪路在接受媒体采访时表示，佣金宝2.0将把差异化服务进行终端落实，在满足客户交易等多种功能的前提下，要把整体用户体验做到极致。

国金证券佣金宝3.0版本终于横空出世。据介绍，此次新版本的推出，主要积累了两个版本的客户需求数据、行为数据以及服务经验，在此基础上对1+1+1证券服务进行深化，是交易服务升级、理财服务升级和咨询服务升级的综合体。

“互联网技术融入证券这么多年，再提先发优势，已经没有太大的意义。接下来，我们将从细微处创新，做好精准化服务。在跌宕起伏的市场中，投资者能够收获稳稳的幸福。”国金证券相关负责人表示。

惠域科技助力区域实体经济

近期，惠金所推出“小微企业供应链金融系统”——“惠域科技”服务品牌，通过金融科技（Fintech）的平台化技术架构，以及大数据、人工智能（AI）等科技手段，携手行业权威机构与合作伙伴，着力解决目前小微企业授信难，成本高的问题，为小微企业提供符合其业务经营发展需求的供应链金融服务，促进实体产业转型升级，落实普惠金融含义。该服务目前已经在山东区域试点。

惠域科技在山东地区试点，将大数据分析、数据挖掘、动态运算、人工智能等技术，贯穿于供应链金融服务的始终，建立起一整套“小微企业供应链金融系统”，从而为贷款难、周转难且问题普遍但难解决的中小微零售商户，辅助提供快捷、便利且负担得起的融资服务。

截止到2018年3月底，惠域科技供应链金融服务已经为山东泰安及东营两地2万多户当地商户进行了授信，对商户贷款需求的平均覆盖率达到80%以上。其中包括与百姓生活最近的便利店，也有各行各业的小微企业、商户等。

京东金融大数据输出

同时，其他平台的类似动作近期也不少。近期，由前海开源基金联合京东金融，为互联网用户量身推出的前海开源裕源混合型基金中基金（FOF），将正式发售。前海开源裕源FOF，由前海开源基金结合京东金融大数据服务推出。作为产品一大亮点，京东金融向前海开源提供大数据服务，具有海量样本、误差小的优势，帮助前海开源深度洞察行业细微变化，对市场走势做出具有前瞻性及准确性的判断，从而最终帮助用户收益增厚。

作为业内首款互联网用户量身定制的FOF产品，京东金融历时四年的调查研究，对超过5000多名基金投资者，长达456小时深度交流，长期持续深入了解用户需求痛点，经过327天的产品设计，FOF产品最终成型。

工商资料显示，名为“建信金融科技责任有限公司”于2018年4月12日注册成立，注册资本16亿元，由建银国际（控股）有限公司通过全资子公司和孙公司100%持股，可以理解为建行的全资子公司。这是国有大行中首家金融科技子公司，也是商业银行内部科研力量整体市场化的第一家子公司。据建信金融科技责任有限公司相关人士透露，不排除该子公司未来独立上市的可能。