上海东方艺术中心“女性戏剧展”集结八部大戏-哦，原来她们是这样的女性

晨报记者 邱俪华

从奥斯卡得奖片到上新美剧，今年，女性主题成为绝对主流。而细心的观众发现，今年魔都剧场的布局，也将掀起一场女性风暴——上海东方艺术中心策划了东方女性戏剧展，集合8台剧目共15场演出，这些剧目多从女性的角度出发，关注女性的情感与生活，关注人性与内在。在此次戏剧展中，东艺与央华时代文化发展公司合作推出的“东艺央华戏剧季”也将拉开帷幕，6月、9月和10月，东艺央华戏剧季将用《戴茜今晚嫁给谁》《西贡》《明年此时》《新原野》为文艺爱好者们带来一场戏剧嘉年华，届时，蒋雯丽、刘钧、孔维、严晓频等著名演员都将悉数亮相。

走心之作《戴茜今晚嫁给谁》

严晓频诠释母女关系

女主角戴茜单身多年，她常陷入一种莫名内疚懊恼的状态。在聚会上，弟妹想给戴茜介绍男朋友，可是又怕她生气，就请妈妈先来与戴茜聊聊。戴茜借玩真心话大冒险，与妈妈展开了一次深刻的谈话，然而，戴茜和母亲多年来互不理解，双方产生了隔阂与嫌隙。

主演严晓频出生于上海的演艺世家，曾因《北京人在纽约》红极一时。如今，她为人低调，并始终保持着对表演艺术的初心，“我的体会是，一定要爱上自己的角色，这样就会产生一种很微妙的情感上的东西，细节上才能把握得更好。演员对艺术要有敬畏之心，才能把心沉浸其中。”

提及和妈妈的关系，每个人或多或少都有心结，6月17、18日，走心之作《戴茜今晚嫁给谁》将为观众层层剖析母女关系的点点滴滴。

阿维尼翁戏剧节“剧王”《西贡》

堪称现实主义戏剧最高峰

制作人王可然在阿维尼翁戏剧节上遇到了那届戏剧节的“剧王”《西贡》，陌生的语言完全没有妨碍他理解这部剧，“尽管我听不懂他们的语言，却被剧中的生离死别、痛苦和欢乐打动了。”正是因为被《西贡》深深震撼，他决定将该剧引进中国，让这部极具深度的作品为中国观众带来美的享受。

故事发生在一个餐厅。这个餐厅跨越时空，同时存在于当代法国和上世纪五十年代的越南西贡。法国人、越南人，或者说是越南裔法国人，因为历史的变革远离故土和爱人，在战争的浪潮中，他们尝尽了人生的喜乐与悲苦，经历了家庭的变故，品味了爱情与死亡。

有观众感叹道：“《西贡》是现实主义戏剧在美学、技术、情感、艺术上能达到的最高高度。在这部剧中，你能看到，戏剧永远不会毁灭。”6月29、30日，观众将有幸欣赏到原汁原味的阿维尼翁戏剧节“剧王”《西贡》。

曹禺女儿创作新经典《新原野》

史诗般呈现母辈命运

《新原野》由曹禺女儿万方编剧，是一部女性史诗，这部新经典是象征主义戏剧的生活化体现。

故事发生在上世纪五十年代至七十年代的大栗堡子村。六团是个勤劳朴实的农村妇女，17岁就通过媒妁之言与鞠生结为夫妇，然而婚后仅8天，鞠生便离她而去，而鞠生后来从城里回来，却是为了离婚，在争吵与打斗中，六团该何去何从？

有戏剧人分析称，“曹禺女儿万方是当下中国最优秀的戏剧编剧之一。从这部戏里，我们能感知到，母亲那辈人的经历是如何影响着我们自己的生活方式和态度。”《新原野》 将于10月5、6日上演，讲述中国女性的悲欢离合。

另外，此次东方女性戏剧展中，由前维密天使、法国影星蕾蒂西娅·卡斯塔和拉斐尔·佩松纳兹主演的明星版话剧《婚姻生活》，来自宝岛台湾的温馨家庭喜剧《金花囍事》也将上演，而《燕子姐姐讲故事——世界童话·古典名曲》 和《一个陌生女人的来信》将以文学朗读音乐剧场的特别形式呈现。

《明年此时》观照当下社会

蒋雯丽轻喜剧风格秀舞步

《明年此时》是一部浪漫喜剧，1975年诞生于美国百老汇，1978年被改编成电影，电影获得了多项奥斯卡提名。几十年来，《明年此时》已成为经典，除了剧中精炼幽默的对白让观众喜爱，整部戏还完整呈现了美国二十几年的历史缩影。尽管戏剧讲述的是美国上世纪五十年代至八十年代的故事，却巧妙地戳中了如今城市人的心理——他们通过性表达孤独，追求安全感。

蒋雯丽担任主演，她将饰演内心忐忑的少妇、身怀六甲的孕妇、嬉皮士女学生，以及事业成功但婚姻面临危机的女强人……同一个人物在不同状态下的外在形象和内在心境，被她展现得淋漓尽致。剧中，她还将大秀舞步，展现令人惊喜的轻喜剧风格。9月21、22日，《明年此时》将在修葺一新的东艺舞台上演。