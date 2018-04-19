每天都有艺术家驻场，这里变成了一个家-《1000㎡家》颠覆你对美术馆的想象

晨报记者 徐颖

当人们在谈论艺术馆、美术馆的时候，通常会想起什么？很多人首先想到的是放置着艺术品的白盒子。

然而，今天在上海当代艺术馆揭幕的《1000㎡家》展览，却彻底颠覆了人们对美术馆、艺术馆的全部想象。

当艺术馆变为一个家

位于人民公园里、坐拥无限春光的上海当代艺术馆，首次尝试打开艺术馆空间，人民公园的自然景观沿着窗，随着春风，让绿意恣意地绽放在艺术馆内。

上海当代艺术馆一楼展厅，刚刚好拥有1000㎡的空间。如今，这个空间中央，被植上了一块大大的草坪。《1000㎡家》以草地为媒介，将人民公园的绿色景观由户外延伸至室内，艺术品不再只是白盒子中的神圣物件，而是与日常自然景观相融的有机体，观者得以在轻松惬意的自然环境中，或休憩、或游玩，无拘无束地亲近、了解艺术，思考艺术更多元的可能性。

艺术家邱黯雄、石至莹、沈凌昊、邱加以上海当代艺术馆为大家庭的概念把艺术馆转化成观者的家。沈凌昊带来了互动作品《我是你的影子也是你》，人们可以用手机去书写、去绘画，也可以在上面留下影子，但这些影子却又稍纵即逝。很多观众在这里玩起了自拍。

该馆副馆长孙文倩表示，在这里，观众可以与艺术家一起玩。艺术馆不只是展示艺术，也是大家的家。“《1000㎡家》 开拓了艺术馆白盒子空间的可能性，这个家既是是城市人心灵的绿洲，也是艺术家的家。”

每天都有艺术家做客

展览开幕还特别邀请了身体表演艺术家在这个“家”中表演。

也许看完表演，你并不一定能完全读懂他们的身体语言，然而，这都不影响你在这个空间里享受与艺术家共处的时光。

开幕现场，从芬兰赶回来的艺术家潘剑锋，当众创作着一幅巨作，艺术爱好者们零距离欣赏着他的创作，欣赏着作品的诞生过程。

据透露，在展览期间，每一天都有艺术家“回家”，和观众一起分享艺术的喜悦。在受到邀请的艺术家中，包括画家、雕塑家、音乐家、舞蹈家等，并设置了游戏环节，在这个场馆里，观众可以与艺术家尽情互动、对话。

《1000㎡家》只是一个开始。上海当代艺术馆希望，未来能打开艺术馆的各种可能性，让人们可以徜徉在艺术的真、善、美当中，与艺术家、艺术作品坦诚相见，从容自在地滋养着彼此。