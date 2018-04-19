令狐笑

在中国电视剧开启“黄金十年”之际，行业剧这块好招牌貌似遭遇到了信任危机。不管是《外科风云》，还是《亲爱的翻译官》《谈判官》，医疗、律政等行业元素进去，出来都是清一色的柔光、你侬我侬、玛丽苏、霸道总裁。能让人感受到行业气息的，只剩剧名了。

更让人忍不住吐槽的，还是某些剧披行业的外衣，披也就披了，还乱披，整个不伦不类地误导。几天前在飞机上看了《羞羞的铁拳》，暗自庆幸当初没去影院贡献票房。拳击竞技行业什么样，我不清楚；但里头马丽饰演的女记者，整个作派、职业风格，完全可以让所有记者都深度怀疑自己是假记者。这名女记者不仅有需要助理处理的一打日程表，还能指点江山，说播啥就播啥。这已经不是符不符合行业真实的问题了，简直涉嫌妖魔化行业。

行业剧没有行业气，板子必须先打在创作者身上。年轻的创作者浮于短平快的速成、赶场，接触不到，沉浸不了。资深的创作者虽曾贴近过生活，但名利隔断了他们与生活的与时俱进，飞机头等舱，买菜有保姆，活在平行世界里。没有烟火味的行业剧，虽是现实题材，却背离了现实主义。

另一方面，行业剧再现行业，和历史剧还原历史一样，都是绕不开的陷阱。行业千姿百态，就像历史本身错综复杂一样，说“完全忠实”的，要么无知，要么是装糊涂博宣传。

那么，行业剧与行业之间的分寸在哪？在于不误导。电视剧《南方有乔木》聚焦民用无人机，依托的现实有民族工业的行业向，也有外卖小哥用无人机送外卖的生活向，能激发观众对行业的求知欲的切口，但肯定不是行业纪录片，分寸在于对于这一行业没有产生不切实际的误导。“不误导”也是历史剧与历史之间的分寸。同样是三国题材，《大军师司马懿》有“大事不虚，小事不拘”的历史演绎成分，但对观众不存在误导，家长不怕孩子看，老师不怕学生看。《三国机密》 就不一样了，有老师已经开始担心，学生答题时会真以为汉献帝刘协有个双胞胎弟弟替身，而司马懿真的和皇帝同伴长大。

电视剧这么一本正经地编大事，我读书少，你不要骗我。