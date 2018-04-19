2018浪琴环球马术冠军赛明日开赛-高手齐聚 决战申城

晨报记者 王嫣

一年一度的上海浪琴环球马术冠军赛，明天将正式拉开序幕了。最养眼的赛马、最潇洒的骑手、世界顶级1.60米的障碍高度，构成了一站世界顶尖的马术赛事。同样令人期待的是，在上海市地标中华艺术宫的映衬下，一场马术主题嘉年华也将热闹上演，让您和家人朋友可以吃喝玩乐购，一次玩过瘾。

历届冠军悉数参赛

今年是上海浪琴环球马术冠军赛第五度来到申城。这项世界最顶级的障碍赛事有多顶级和隆重？从参赛阵容就可以知晓。从2011、2012赛季浪琴环球马术冠军赛冠军埃德温纳·托普斯·亚历山大、2013、2014赛季浪琴环球马术冠军赛斯科特·布拉什，到2017年新鲜出炉的浪琴环球马术冠军赛和团体冠军赛双料冠军哈里·斯莫尔德斯，都将悉数参赛，与鲁德格尔·比尔鲍姆、洛伦佐·德·卢卡等名将群雄逐鹿，决战上海滩。

中国骑手们对于这场比赛同样跃跃欲试。四位中国马术界的实力选手王韫婧、袁茂栋、张兴嘉以及梁巧羚在国内的比赛中，都有过不俗的表现。而站上世界级赛事舞台的他们，也一定期望能在家乡父老面前，成功跨越一道又一道障碍，展现中国马术不断崛起的实力。

为了确保骑手和他们的赛马能有最佳的发挥，上海浪琴环球马术冠军赛采用了与2008北京奥运会相同标准的一流比赛场地，能在确保马儿安全、不受伤的情况下，跃起足够的高度。从明天开始，六场级别、障碍高度各不同的激烈比拼将陆续上演。其中，最高1.60米障碍的浪琴大奖赛和连续第三年举办的团体冠军赛是本周末最大的亮点，赛事的难度和激烈程度都令人格外期待。

林志玲携手四位明星观赛

赛场之外，还有哪些精彩？4月21日，赛事的“忠实拥趸”、浪琴表优雅形象大使林志玲将携手四位浪琴表品牌挚友任嘉伦、袁姗姗、熊梓淇、周雨彤来到赛事现场，现身看台，与观众朋友同场观赛。

尤为值得一提的是，今年比赛现场所有看台都加设了顶棚，这样，无论当天是什么天气，观众朋友也能放心穿上礼服，佩戴礼帽，和志玲姐姐一样成为看台上的优雅风景。

作为每年赛事的焦点之一，今年欧洲小镇的主题是“法国小镇”。现场将为观众带来法国引以为傲的传统美食和精美工艺品，让观众朋友体验来自法兰西的生活风情。

携带孩子而来的观众，不妨可以去BMW儿童交通安全训练营，让小朋友们一边学习交通安全知识、感受文明驾驶乐趣，一边制作漂亮的马花，享受欢乐假期。此外，今年还将有一台精致的旋转木马首次来到上海浪琴环球马术冠军赛的现场。

此外，第三届中欧马产业交流研讨会也将在今天开幕。而赛事期间，第四届马博会也将同期在赛场内举行，多方位打造中国马产业发展的全民盛会。

目前官方票务销售火爆。购票及了解具体票务信息请关注久票网（www.jusstickets.com）。赛事期间，观众也可至现场票亭购买赛票。赛事更多信息请关注官方微信：上海环球马术冠军赛。