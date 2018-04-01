亚冠小组赛全部结束　中超三队携手出线-恒大权健淘汰赛“硬碰硬”

晨报记者 金昊

北京时间4月18日，2018赛季亚冠联赛小组赛最后一轮的比赛全部结束。最终，上海上港、广州恒大和天津权健这三支中超球队分别从各自的小组出线，而申花则无缘淘汰赛阶段的比赛。

上港：稳扎稳打加强轮换

本赛季的亚冠联赛，上港顺利地拿下小组第一，但更为重要的是，通过前五轮比赛的结果，上港还赢得了在小组赛最后一轮进行轮换、休整的机会。本赛季，无论是亚冠联赛还是中超联赛，上港主帅佩雷拉都在有意识地让主力队员或多或少地进行轮换和休整。这样的策略在博阿斯时期并不多见，而这对于今年志在争冠的上港来说无疑是一个好消息。淘汰赛阶段他们的第一个对手，将是来自日本J联赛的豪门鹿岛鹿角。

申花：难求一胜但拒绝惨败

自分组结果出炉后，申花似乎就被公认为H组最弱的球队。再加上球队连续不断的伤病，更使得外界对他们的亚冠征程降低了期待。但在这样的情况下，申花全队上下反而被激发出了斗志。在主帅吴金贵的带领下，虽然申花依旧没能打破亚冠赛场不胜的怪圈，但以目前伤兵满营的情况，再考虑到申花所处H组对手们的实力，能够最终在亚冠赛场取得五平一负的战绩已实属难得。

恒大：小组第一顺利出线

尽管绝大多数主力都没有随队出征广州，大阪樱花还是在小组赛最后一轮当中给恒大制造了不少困难，但实力上的差距最终还是无法阻止恒大在主场获得胜利。凭借阿兰在下半场的两粒进球，恒大在主场3∶1拿下对手确保小组第一出线。小组赛六战，恒大取得了三胜三平的不败战绩，但比赛的过程却远不像战绩这般容易。淘汰赛阶段，对于硬实力已经无法在亚洲范围内达到“碾压”的恒大来说，经验，将是他们最大的法宝。

权健：状态不稳前景不明

从权健自身而言，能够在参加亚冠的第一个赛季就取得从小组出线的成绩，已实属不易。当然，在这个过程中，权健也暴露出作为亚冠新军的弱点。他们既能打出像跟全北现代那样激情四射的对攻大战，也会面临无法在弱旅杰志身上打开局面的窘境。对于权健而言，小组出线已经是一份不错的成绩。想要走得更远，他们还需要更多的磨砺来获取足够的经验，更需要学会保持稳定的状态。在这一点上，上港和恒大是他们需要追赶的目标。而下一轮，他们就将面对广州恒大。