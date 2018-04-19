上港队轮换阵容1∶2不敌墨尔本胜利-佩雷拉：年轻人得到锻炼比赢球重要

晨报特派记者 俞炯（墨尔本4月18日电）

在当地时间周三晚上进行的亚冠小组赛最后一轮比赛中，主力阵容大幅度轮换的上港队在客场1∶2不敌墨尔本胜利。这场无关大局的比赛，主帅佩雷拉排出了一个几乎完全轮换的阵容。除了石柯和亚冠比赛中踢中锋埃尔克森之外，其他9人都是替补和年轻球员。

大面积轮换的上港队在上半场的进攻组织并不好。下半场一开始，佩雷拉换上了胡尔克和王燊超，对于这样的安排，赛后他解释道：“胡尔克和王燊超下半场出场的原因是，我想给他们45分钟来保持比赛的状态，这对他们来说非常重要的。”

这是上港队本赛季的第一场失利，好在对于结果没有任何影响。在佩雷拉看来，让更多的替补和年轻球员获得锻炼的机会，这比输掉一场无关紧要的比赛要来得更为重要，“虽然可能比赛的结果不太满意，我们也试图去赢球，但最后还是输掉了比赛，不过这不是很大的问题。我很高兴的是，我给了替补和年轻球员们比赛的机会，这对于他们的成长有帮助。”

“我满意今天场上球员的表现，我们今天的首发球员像陈彬彬、胡靖航、俞豪都是很年轻的球员，林创益也是只有24岁的球员，他们通过比赛在提高，踢了这样的比赛来获得经验，知道如何去踢这样的比赛。”佩雷拉继续说道。

这场比赛另一个必须要提一下的球员是上港队的中场林创益，在2013年足协杯上有过一个进球之后，他就再也没有为一线队进过球。这一次的墨尔本之行，当主教练佩雷拉选择轮换，也算是给了像他这样的替补球员一次锻炼的机会，而且更是一次证明自己的机会。好在，林创益把握住了。

在球队一球落后的情况下，林创益的飞身铲射，将吕文君的妙传送进了墨尔本胜利的球门，这也是他的第一个亚冠进球。

“没进球之前特别想，进完之后连该用什么庆祝动作都忘了，人一下子就懵了。”林创益赛后说道，“其实这场比赛上场之前，我的感觉还是不错的。进球当然也很高兴，我想我以后还能做得更多。”

林创益表示，亚冠的节奏和联赛还是有区别的，对于年轻球员来说这是一次难得的机会。年轻球员需要比赛积累，比赛多了自然就适应了，长时间不比赛，竞技水平还是会下降的。