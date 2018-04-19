沪3年内基本完成“雨污混接”整治

晨报记者谢克伟报道 市水务局局长白廷辉在昨天的“民生访谈”活动中透露，本市已经启动“雨污混接”（将污水接入雨水管道）改造，争取用3年时间基本完成“雨污混接”整治工作，从而助力2020年基本消除劣五类水体目标。目前，7000多个混接点已经完成了改造。

据悉，由于雨污混接造成大量未经处理的污水排入河道，影响河道水质，达不到预期治理要求。雨污管混接大概有5－6种情况，有沿街商铺，主要是餐饮为主，餐饮把污水管直接接到雨水管，这种情况占到25%左右。也有洗车点雨污水管混接情况。另外，住宅小区雨水污水管错接的量也很大，大约占16%。

从2015年开始，上海就率先在全市范围内开展分流制地区雨污混接调查专项工作。截至目前，从全市层面共调查雨污水管道近1.3万公里，调查检查井和进水口近70万座，查出混接点1.3万余个，经过各区相关部门努力，已经完成7000余个混接点改造。雨污混接整治工作现已列入上海水体治理的一项重要工作。