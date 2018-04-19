中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台正式上线-减少中间环节，未来消费者“买全球”将更划算

晨报记者 谢竲

昨天上午，首届中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台上线暨上海国际进口交易服务有限公司成立揭牌仪式在上海世博展览馆举行。

记者了解到，目前一站式服务平台手机端也在开发过程中，未来全球的供应商、采购商能够更便捷地入驻、登录平台，而通过销售中间环节的减少，国外的产品进入中国的成本会大大降低，消费者也有望通过更低廉的价格购买到所需的消费品，从而实现真正意义上的“多方共赢”。

参展商已可入驻平台

登录www.e-ciie.com，新上线的中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台就映入眼帘，倒计时牌上的数字正不断跳动着，参展商已可以通过网站、热线电话、邮件等各种方式注册入驻平台。

“线上展示、交易促进、专业进口服务，是此次新上线平台的三大主要功能。”据东浩兰生集团董事长王强介绍，中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台将提供在线展示、在线撮合、在线交易、在线支付，对接各项落地服务，体现中国国际进口博览会智能化特点，实现信息共享、促进供需匹配、重塑多方体验、达成多方共赢的整体运营目标，打造“互联网+中博会+贸易（服务）”生态圈，塑造中国对外开放的国家名片。

展会“线上永不落幕”

“‘6天+365天’一站式交易服务平台是为中国国际进口博览会量身定做的配套服务功能，也是国内首个为展会配套、实现线上‘永不落幕’功能的平台。我们希望通过这个平台把展会6天的效应放大，同时也希望该平台成为实现‘智慧博览会’的新样本。”市商务委主任尚玉英表示，为期6天的中国国际进口博览会结束后，展览内容将被直接“搬”到线上平台，包括展馆、展品、参展企业的风采都可以得到365天、原封不动地延伸展示。与此同时，该平台也将通过多渠道、多模式，精准对接参展客商，为参展产品进入中国市场提供更加精准化、专业化的交易促进服务。

此外，记者了解到，目前“6天+365天”一站式服务平台手机端也在开发过程中，未来将重点展示适应中国市场的需求的优质商品，以及引领行业发展潮流的新技术、新服务，让更多观众切身感受到中国国际进口博览会的盛况。

平台还将整合配套服务

“交易功能是平台的一大亮点，展商、客商到场后只是看一看，展会功能就有了缺陷。有了交易，才能更好地让供应商和采购商携起手来。”上海市贸促会会长杨建荣介绍，东浩兰生集团与上海市贸促会出资成立合资公司上海国际进口交易服务有限公司，负责中博会“6天+365天”一站式交易服务平台的设计、规划、建设及运营。该平台不但能够实现“买全球”，也是一个全球贸易促进平台，汇聚全球知名品牌、商品、服务精品，让全球企业通过平台将各自产品推销向全世界，将推进贸易全球化的进程，提高全世界商品的流通速度以及商业效率。此外，该平台还将加快整合物流运输、金融保险、检验检疫等专业配套服务功能，加快推进一站式解决方案。

记者注意到，目前中国国际进口博览会“6天+365天”一站式交易服务平台上已经成立四大采购商联盟，包括大型零售采购商联盟、综合贸易服务商联盟、跨境电商联盟和展示展销平台联盟，众多国内外大型企业都参与其中，助力进口博览会参展商对接线上线下市场，“对普通消费者而言，由于将来采购商能够直接通过这个平台和供应商对接，很多销售的中间环节有望大大减少，海外产品进入中国的成本也会相应降低，消费者能够通过比较低廉的价格买到所需的消费品，所以这也是一次‘多方共赢’。”

东浩兰生集团有限公司副总裁曹炜则表示，随着中国国际进口博览会招商招展工作的逐步展开，供需双方的需求会慢慢体现出来，“平台还将根据总体要求进行设计更新，功能上也会随着进口博览会的临近得到进一步完善”。