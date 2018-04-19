新中考名额分配细则公布，四校与区属市实验性示范性高中分配计划有别-四校名额分配计划八成到区

晨报记者 李星言

新中考政策出台后，市实验性示范性高中名额分配综合评价录取招生计划具体如何进行？昨天，本市公布名额分配细则。细则中明确，“四校”65%参与名额分配计划，其中20%分配到相应区的不选择生源的初中学校，其余的80%分配到相应区的所有学校。而区属市实验性示范性高中将拿出50%—65%的招生计划实施名额分配综合评价录取，其中70%名额分配到校，其余30%名额分配到区。

市教委相关负责人表示，上海的中高考改革方案一脉相承，旨在促进义务教育优质均衡发展，并且在教育的均衡基础上提高质量，促进城乡均衡、校际均衡甚至是班级均衡。

●“四校”分配细则20%给不择生源初中

根据新中考改革方案有关规定，高中学校招生录取办法包括：自主招生、市实验性示范高中名额分配综合评价录取和统一招生录取三种招生办法。其中，委属市实验性示范性高中招生的名额分配综合评价录取招生计划占各校招生计划总数的65%。

目前试点“探索建立拔尖创新人才培养基地”项目的上海中学、华东师范大学第二附属中学、复旦大学附属中学和上海交通大学附属中学4所学校（简称“四校”）的名额分配计划分配到区，其中的20%（即65%×20%）分配到相应区的不选择生源的初中学校，即名额分配到校，同校竞争；其余80%分配到相应区的所有学校，即名额分配到区，同区竞争（详情见制图）。

可统筹使用招生计划

从近年数据来看，民办初中考进“四校”的比例较高，所以此次细则要求必须保证用于分配的名额里有20%投放给不选择生源的学校。这既保证了“探索建立拔尖创新人才培养基地”有一定的探索空间，又保证了所有学校的初中学生都享受相对公平的入学机会。

此外，四校可统筹使用本部和分校的招生计划，实现四校名额分配综合评价录取招生计划覆盖到16个区。比如，交大附中在嘉定有分校，在名额分配到区时，原则上可以不把本部的名额分配到嘉定。从某种意义上讲，这也将鼓励“四校”到郊区办分校，将优质的教育资源惠及更多学生。

●区属市实验性示范性高中分配细则分配到校名额

不得集中到个别班级

根据细则，“八大”等区属市实验性示范性高中将拿出50%—65%的招生计划实施名额分配综合评价录取，其中70%名额分配到校，其余30%名额分配到区（详情见制图）。

首先，从分配对象来看，按照义务教育免试就近入学的原则，凡采用对口入学（主要指户籍对口和学校对口）、摇号入学、不挑选学生的学校，均可视为不选择生源的学校，名额分配到校计划向对口入学、摇号入学、统筹入学的学生分配。也就是说，如果一所公办初中里有通过择校进来的学生，则这些学生将不享受分配。

此外，细则规定，学生须在毕业初中学校在籍在读3年及以上。据悉，此举是为防止个别学生在民办初中读几年后，最后一年转入公办初中参与名额分配。

教育部文件中严格禁止将学生分成“快慢班”。此次细则也明确规定，名额原则上不得集中分配到个别班级。

对艺体特长生，市教委明确表示，原则上按当年度艺术特长生中招政策执行。具体分配方案由各区教育局结合本区实际情况制定。总体遵循“政策不叠加”原则，艺体特长生入学后如个别情况出现变化，须通过行政审定，保护好每个学生的权益。

分配到区名额

可投放到本区

名额分配到区计划中的90%—95%分配到外区，其余分配到本区，具体比列将根据当年城乡教育发展状况及各区实际情况，由市教委和各区教育局共同商定。

比如，建平中学原先名额分配到区时，可以分给黄浦、静安、徐汇……但按规定不能分配给浦东。而此次中考改革后，也可以有5%-10%的名额投放给浦东了。那么，原本浦东的部分民办初中学生，原本只能通过自招、裸考方式进入建平中学，但现在也有可能通过名额分配进入建平中学。

从另一个角度看，原先某些市实验性示范性高中可能只招收10来所初中的学生，但名额分配到区计划能保证这所高中招到全市各区很多初中的学生，促进多元交流。

本次中考的考试改革从2017年入学的六年级实施，招生改革从2018年入学的六年级学生开始实施。