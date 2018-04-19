上海地铁刷手机过闸成趋势，年底前全部闸机都能刷！-中国一年超700亿人次公交客运，背后孕育新商业模式

晨报记者 苗夏丽

在上海，上下班高峰乘坐地铁时，越来越多的人拿出手机，打开metro大都会app，扫描二维码进出站。

“截至今年3月，上海地铁‘metro大都会’ 下载量将近500万，注册用户超过420万，有1/4的乘客喜欢扫码进站，使用现金购单程票的乘客也明显减少。”4月18日在杭州举行的“科技创新 低碳出行”2018公共交通出行峰会上透露这样的数据。

今年1月20日起，上海地铁全线试行扫码过闸，这背后对接蚂蚁金服的技术。目前上海地铁已经完成了超过4成的闸机改造，改造工作还在继续进行中，“这个扫码乘车推出后，供不应求，目前的瓶颈是闸机，预计到今年年底将完成全部改造。”蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷说。

去年12月，上海申通地铁集团有限公司与阿里巴巴、蚂蚁金服达成战略合作时，亮相了多项“高科技”，包括阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流分析等，未来将逐步应用于上海地铁。目前，乘客在上海南站地铁站已经可以用上语音购票了，不用知道具体站点，只需说出目的地，售票机会自动推荐站点，语音确认后即可完成购票，比如说“我要去东方明珠”，则推荐前往“陆家嘴”。

上海地铁只是一个样本。

据了解，2016年到2017年，国内已有50多个城市实现了支付宝扫码乘公交，完成了智慧交通的第一步。这背后，包括云计算、地图导航、办公协同等能力都将被整合起来服务公交地铁领域，比移动支付更大的故事也已经加速展开。

全国公交地铁竞相接入

相较于打车和单车，公交地铁的体量巨大，据行业估算，公交地铁每天的交易量达到3亿笔。也就是说，公共交通一周的体量就超过一个双11的支付总量。

近日，交通运输部官网公布的《2017年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2017年年底，我国共有公共汽电车65万辆，增长7%； 公共汽电车运营线路56786条，增加3997条；运营里程106万公里，增加8.8万公里； 客运量722.87亿人次。

“以前我们面对成吨成吨的零钱，看着是钱，实际上费钱。”江西九江公交集团负责人说：“仓库放不下，银行不愿收，只能拿硬币来支付供货商的货款，四五十万的硬币，一辆皮卡才拉走。”今年1月19日，九江公交接入了支付宝扫码乘车，成吨的硬币开始逐渐减少。

目前，在杭州、武汉、西安、天津、郑州、石家庄、绍兴、嘉兴、泰安、安阳、九江、滁州、绵阳、蚌埠、徐州等城市，公交车实现了移动支付的全面覆盖。在北京、上海、广州、杭州、西安、郑州，市民乘坐地铁时也可以用支付宝扫码或者付款。

蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷表示，未来一年，这个范围将扩大到超过100个城市，除了大中型城市，很多三四线及以下城市都将实现扫码乘公交，为未来智慧公交打下基础。

“最传统”行业的变潮

公交地铁，作为最传统行业，其转型升级是自身发展的诉求。一边是公共汽电车运营车辆、线路和里程不断增长，另一边却是客运量连年萎缩，我国公交客运量连续第三年下降——从2014年的781.88亿人次降到了2017年的722.87亿人次。

转型升级，是公交地铁行业必须要走的路。

“如果说互联网公司和公交地铁集团像公路，那么合作伙伴更像是桥梁”，过去一年多来，佳都数据与蚂蚁金服合作，在广东大型城市推进支付宝电子公交卡的运营。佳都数据董事长谭宁说，这让佳都逐步从机具和系统集成商，成长为大数据应用服务商。同样，同为公交领域合作伙伴的公交云、小码联城、通卡联城等公司也获得快速成长。

刘晓捷表示，出行领域的实践证明，要助力线下的各行业实现互联网+，必须依靠生态伙伴的力量，共赢共治。

公交场景升级，探索新模式

拥挤、没座位、等车费时间、没有合适的线路……如果说有什么理由阻止了你坐公交车，这些理由都正在消失。未来，坐公交车的体验有望跟自己开车一样方便，不仅能在手机上查车什么时候到站，还能看到即将到站的车是不是拥挤，甚至能为你的需求定制线路。

“为什么越来越多人选择私家车？主要是因为私家车在效率和速度上的优势。我们畅想一下，在全面数据化的情况下，乘客、公交车的信息可以实时互通，其实人们可以像打网约车一样‘打’ 公交车，只不过网约车是2—3个人拼车，公交车是20—30人拼车。显然，这种理想的‘定制公交’达到了效率和环保的统一。”国家发改委城市中心综合交通规划院院长张国华说。

“我坐的公交车经过一家盒马鲜生，那么能不能推送给我一张盒马的券？对于不同乘车习惯的乘客，公交公司能不能像互联网公司一样，给不同的优惠？这些优惠，能不能成为公交地铁公司的‘广告位’，对外招商？”在业界人士看来，整个生态体系的助力才是阿里所代表的互联网科技能力跟出行行业产生真正“化学反应”的优势。

“去年和今年的重点，是提高移动支付的渗透率，客流运营还不是重点。但是，今年也会进行商业化的试点。衣食住行，行是很大的线索，怎么切入，是大家共同创新的结果。”刘晓捷说，除了基础的支付等服务，支付宝正在与生态合作伙伴、阿里体系的其他兄弟公司一起探索“实时公交”、“地铁WIFI”等增值服务。这个过程会帮助公共交通行业从“连接”到“融合”、实现服务和商业模式的升级。