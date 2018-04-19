调查-监控行踪是否侵犯隐私，业内也存争议

晨报记者 宋奇波

企业主对员工上班期间的行踪进行监控的事件被不断爆出。在民众的热议中，人们发现，这种情况早已不是个案。在一些以外勤为主的行业，如销售类行业，这种现象甚至已经带有一定的普遍性。

晨报记者调查发现，促成这种现象普遍化的一个原因，是因为提供这种功能的软件在手机应用市场已唾手可得。同时，在移动办公软件业内，对这一功能是否涉及侵犯个人隐私的争议，也同样存在。

开发者

中小型公司用得多，企业主普遍好评

晨报记者以“移动考勤”为关键词在IOS和安卓的应用市场进行搜索，不少软件都显示其考勤功能中带有对员工行踪进行定位的功能，其中不乏一些对外宣称用户量超过百万的移动办公软件。

张女士在一家业内知名的移动办公APP任市场总监，她告诉晨报记者，大约在3年前，对员工上班时间的行踪进行定位这一功能，开始在移动办公应用市场出现。据她介绍，目前不少与移动办公相关的APP都有这一功能，但这个功能也称不上是该类APP的标配，主要是一些专业做外勤管理的APP会配置。

从软件开发者的角度而言，只要涉及到外勤管理的公司，都是这类APP的潜在用户。“换句话说，各行各业只要有跑销售的业务员，这个行业的企业就需要用到这个功能。”

张女士表示，他们公司出品的APP是一款移动的企业工作平台，其功能中也有对员工行踪实时定位的功能。“大到几千人的国企，小到1个人的初创公司，都是我们的用户。具体比例上，大型公司少一点，以中小型公司为主。”

张女士进一步表示，从公司后台收到的反馈数据来看，对员工上班时间的行踪进行定位这个功能，受到了企业主的普遍好评。“从使用比例上来看，这个功能在各个功能中的占比是很高的。”

张女士告诉晨报记者：“所谓的实时定位，其实是对员工行动轨迹的记录，最终呈现在管理者面前的，是员工在一个时间段内的一段行动轨迹。”

针对这一功能是否涉及侵犯员工隐私的质疑，张女士称，他们在设计这一功能时，既想要保护公司的权益，也想要保护员工的权益，所以对这一功能的使用设置了很多限制条件。“第一，这个功能不是强制开启的，只有在企业主需要的情况下，才会开启。第二，在客户公司中，只有开通了移动考勤轨迹查看权限的领导，才能看到员工的定位轨迹。第三，这个功能的开启时间仅限于上班时间，员工上班签到后自动开启，下班签退后，APP将不会对员工的轨迹进行记录。”

同时，张女士也坦言，这一功能在上班期间一旦开启，是带有强制性的。在上班期间，原则上员工无法关闭轨迹记录功能，除非把APP关闭或者把手机自身的GPS功能关掉。

但她进一步称，网友们提到的24小时强制定位的功能，她并没有听说过。“24小时定位这个功能，技术层面上能做到，但从市场的层面来讲，为了保护员工的个人隐私，我们不会去做。”

她指出，移动终端只是一个工具，管理者会按照自己的管理理念去配置，最后还是要看管理者想做什么样的事。“如果一个妻子拿这个软件去管理自己的丈夫，想对丈夫进行24小时监控，她只要把上班和下班时间设置成一个时间就行。”

针对对员工行踪进行定位是否存在泄露员工隐私风险的质疑，张女士回应称：“就我们公司而言，我们做了很多年，没有发生过一起客户信息被泄露的事件。”

据她介绍，被抓取的员工轨迹信息会被上传到软件厂商搭建的云平台上，“我们的服务器是做过加密处理的”。

她进一步表示，在客户公司的账号体系中，只有拥有相应权限的人才能看到上传的信息，而在软件厂商一方，“这些信息都是以代码的方式存储在软件厂商的服务器上，软件厂商自身是看不到这些信息的具体内容的。”

反对声

员工“不被信任”，反而影响工作热情

黄先生是另一款知名移动办公APP的江浙区销售经理，对于定位员工行踪这一功能，他提出了不同的看法。

他表示，这个功能本身涉及到侵犯个人隐私的问题，所以他们公司出品的APP上并没有这个功能。“即使客户在定制时想添加这个功能，我们也不会去做的。”

黄先生指出，移动考勤的出发点是为企业和员工提供便利性。原来的企业用硬件考勤机，只有员工到了考勤机面前才能打卡，经常还要排长队。如果用软件考勤，只需要识别定位，员工到了公司就能打卡，这样确实会使员工管理更加方便灵活。

他进一步表示，如果一家公司引入GPS考勤是从人性化管理的角度出发，很多员工是很乐意接受的。“尤其是需要出外勤的员工，比如财务人员要去银行办个事，早上到不了公司，以前就需要提前做报备，有了移动考勤，只需要把银行作为考勤点，线上审批一下就行了。”

“但这里的GPS定位并不需要对员工的实时行踪进行定位，需要的只是一个现场定位。比如你在徐家汇某大厦上班，需要考勤的时候识别一下所在大厦的位置就行。”

针对对员工行踪实时定位这一功能，黄先生指出，从产品本身而言，这个功能很耗费手机流量和电量。从这个功能的效果而言，也没有什么存在的必要。

“这个功能针对的是销售这种外勤类的职业。我自己就是做销售的，这一行最后还是要看结果，过程监控得再怎么细致，对结果究竟有多大帮助，真的很难说。”他进一步指出：“企业管理的重点是激发出员工的积极性，从这个角度讲，这个功能可能还会产生副作用，员工会觉得老板不信任自己，工作热情反而会降低。”