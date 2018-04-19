外出时“上了次厕所”被罚款 手机定位考勤侵犯员工隐私？

■移动定位成为越来越多公司考勤标配，引发企业与员工矛盾

■企业：防止外勤员工干私活 员工：没了隐私，感觉时时被跟踪

晨报记者 谢克伟

近日，位于普陀区的某数码影像公司引进了移动定位考勤APP后，由于部分员工上班时间拒绝打开APP定位系统，导致公司与员工剑拔弩张。不愿意打开定位系统的员工认为，公司采用盯人手段随时追踪员工，等于将员工赤裸裸地暴露在光天化日之下，他们毫无隐私可言，权益受到严重侵害。但公司董事长认为，工作时间里了解员工所处位置和工作状态是公司应有的权利，不存在侵犯员工隐私之说。使用移动考勤APP的目的，是为了提高工作效率，避免利用外出工作机会“走私”，即干私活情况出现。

无独有偶，浦东某民企也安装了移动定位考勤APP，在对一名员工进行轨迹跟踪后认定其“办私事”，并作出处罚，该员工则称当时是在上厕所，对此倍感委屈。双方由此产生矛盾。

为何使用

企业：主要用于管理外勤人员

对于上述这家数码影像公司使用定位考勤一事，原因要从去年年底说起，当时该公司派包括王先生在内的三名员工去青岛拍商业广告。该公司董事长杨先生说，他们是小公司，揽到这笔近150万元的广告生意不容易，因此他在人员和设备上都作了精心安排，派出一名摄影师、一名摄像师、一名广告设计师，要求他们在青岛现场拍摄广告资料，向合作方了解并协商制作广告的要求和内容，然后回沪制作广告片和广告资料。

杨先生本人就是一名摄影师，公司创办至今已有14年，对于广告制作的过程、所花时间等心里很有底，且该项目主要是他洽谈完成的，他认为派去的三人分工明确，三人当天上午从上海出发去青岛，当天下午就可以去客户公司，花半天时间在青岛公司内取景拍摄，基本上可以完成青岛公司内的拍摄工作。

第二天，摄影、摄像人员即可去拍外景和去公司相关的业务单位拍摄，用一整天时间是足够的。广告设计人员则在摄影和摄像的同时，与客户公司的相关人员协商确定广告片和广告资料的设计方案，听取对方的想法并提出自己的设计思路和方案。如果拍摄、设计方案需要进一步修正完善，可以在第三天的上午完成，第三天下午或晚上乘飞机回上海。

然而，在三名工作人员去青岛后的第四天上午9点，杨先生发现他们并未来公司上班，后来询问得知，三人还留在青岛，估计还要再等一天才能回沪，这让杨先生疑云顿生。

事后杨先生回想，三人外出延迟回沪，说明他们公司在管理上存在漏洞。既然三人外出可以趁机“走私”，那么说不定其他七八位外勤人员外出也有此类情况——借外出机会游玩、逛街、购物等。而就在杨先生左思右想无可奈何时，朋友圈一位业内同仁告诉他，他们公司使用了一种叫移动定位考勤APP的软件很管用，安装后只要开启移动定位系统，公司就可以随时随地了解到外出人员所在的位置。经过一番了解，杨先生最终决定改变原有落后的电子考卡方法，在全体员工中使用移动考勤APP。

在事后的采访中杨先生承认，采用这种方式考勤主要针对的是外勤人员，因为内勤人员上班时间一直在自己的眼皮底下干活，无需担心，而外勤人员却是他们管理的真空地带，使用移动定位考勤APP，可以基本解决他们的后顾之忧。

矛盾产生

员工：简直成了监狱里的犯人

春节后实施移动定位考勤后，刚开始还是风平浪静的，不想使用至三月份，就出现了波澜，原因是有四名外勤人员（销售、拍摄和设计人员）在市内或市外工作时间关闭移动考勤APP定位系统，开始杨先生没有在意，但次数一多让杨先生感觉事出有因，于是，他通过相关人员询问原由，结果真的是预料之中，上述四名外勤人员为了规避公司追踪，有意关闭定位系统。

为了不至于把事情闹僵，起先杨先生还是转弯抹角，通过相关人士做他们的工作，但三番二次工作没做成，杨先生来硬的了，直接通过HR要求他们开启定位系统，而且警告，再不开启，将以违反公司规定辞退他们。

狠话通过HR放出后，上述四名外勤人员明确回应HR，公司的做法让他们有种时时被跟踪的感觉，即便上厕所也被定位、看牢，这哪里还有人身自由，更没了个人隐私，即便是上班时间也不该这样严加看管。

“公司员工简直成了监狱里的犯人，即使不像监狱里的犯人，也像保外就医的犯人。”对于不打开移动定位考勤APP就被辞退的说法，四名外勤人员中的吴先生表示，他们不会屈服公司的压力，一旦遭遇辞退，他们会走法律程序以维护自己的合法权益。”

使用定位考勤的企业不是个例，爆发矛盾也不是个例。邱先生供职于浦东某民营企业，是春节后被该公司录用的。“应聘时，并没有说起过要安装移动考勤APP，即使在面试时，也没有提到过这件事，直到报到后，人事部门负责人才明确告知要安装移动定位考勤APP，而且明确要求上班时间移动定位系统必须开着。”邱先生回忆，开始他是“丈二和尚摸不着头脑”，以为是公司开发的一款员工沟通软件，后经人事部门解释，才知道这玩意是公司用来监控员工的。

邱先生说，当时自己就感觉不舒服，但是没有拒绝，在犹犹豫豫中办理了入职手续。事后几天，他与公司并未就安装移动考勤APP 的事情引发矛盾和纠纷，双方相安无事。但3月份的一件事引发了安装移动考勤APP的矛盾冲突和纠纷。

邱先生是做采购的，时有采购任务，每次都在公司的安排下外出购物。当天，公司要求邱先生去采购机械配件，吃过午饭他就外出了。出去的时间大概是下午1点多，回来的时候已经接近5点，部门负责人问，为什么这么晚才回来。邱先生回答，他在北京东路上走了好几家店，才在一家店里看中了既便宜质量又好的产品，加上路上拥堵，才会回公司晚了。

就在邱先生解释的过程中，公司相关负责人拿出了期间他“办私事”的证据，移动定位APP显示在当天下午3点左右他进入市百一店里，在里面总共有20多分钟的时间。公司认为，邱先生是利用采购的机会办私事，严重违反了公司的规章制度，因此必须受处罚，罚款100元。但事后邱先生的解释是，这段时间自己确实去了市百一店，但去的目的是上厕所，当时自己肚子很痛，因此在店里时间长了一点，自己根本没有干过私活，也没有开小差。

事发后，公司当场就否认了邱先生的解释。公司认为，有20多分钟的时间在商场里上厕所，说明邱先生不是一般的肚子痛，症状应该非常厉害，这种情况下就医治疗是必须的，但他拿不出这天（包括回来之后）的就医证明，因此无法确认他的解释成立。在无法证明的情况下，认定他“进入市百一店是去逛商场甚至是购物”是合情合理的。

回应：工作时间公司有权监控员工

在采访中，该公司人事部门负责人告诉晨报记者，他们公司有明确规定，工作时间一旦被发现干私活、开小差，包括做股票等，都将受到处罚，处罚包括罚款（最低50元），直至开除。考虑到初犯，这次邱先生罚款100元属于从轻发落。

在回答公司要求员工安装移动定位考勤APP是否会侵犯员工隐私等问题时，该负责人认为，工作时间公司有权全方位监控员工的一言一行，期间不存在侵犯员工隐私问题。“上班这段时间等于员工将自己‘卖给’了公司，公司有权安排员工，员工必须无条件接受安排。公司要求员工安装移动定位考勤APP是从提高工作效率出发，既合法也不会侵犯员工隐私。”

但邱先生经过咨询相关法律部门后认为，上班时间不等于将自己“卖给”公司，即便是上班时间员工还是有隐私的，如果是公司不正当的工作安排，自己有权拒绝接受。因此，要求员工安装移动定位考勤APP本身就侵犯了员工隐私，是严重的侵权行为。

晨报记者发现，双方的矛盾主要集中在工作时间里是否等于员工“卖给”了公司、必须无条件听从公司安排，以及上班时间员工到底有没有个人隐私上。另外，该公司提出的安装移动定位考勤APP可以提高工作效率也值得商榷。

[也有漏洞]

行踪定位功能技术门槛非常低

“监控”功能在各行各业得到广泛应用的同时，晨报记者了解到，一些员工也想出了应对措施。

资深程序员陈先生告诉晨报记者，对员工行踪进行实时定位这一功能，在技术上的门槛非常低。

“智能手机本身就带有定位功能，移动考勤软件只是把硬件的定位信息提取出来，以可视化的方式在软件中呈现。”用他的话说，两个人组成的软件开发团队，最多花上几万元，就能完成这个功能。

据陈先生了解，一些有编程基础的企业员工，为了应对考核，会用一些外挂软件来修改自己的定位。“有员工工作期间去外面办私事，但他的定位能一直显示在公司。”

他进一步表示，软件开发商在发现这种修改软件后，就需要投入更多的人力物力去完善这一功能。

“要把这个功能做成防修改的，研发成本就需要十几万元了。”陈先生称，“这就是一个魔高一尺道高一丈的问题，只要企业想用这个功能去控制员工，这种对抗就会一直存在。”