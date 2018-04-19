特色普通高中再添3所新成员

晨报记者杨青霞报道 昨天上海市第二批特色普通高中授牌命名仪式暨特色普通高中创建专题辅导报告会上，上海市甘泉外国语中学、华东政法大学附属中学和上海海事大学附属北蔡高级中学被命名为“上海市特色普通高中”。加上首批被命名的上海市曹杨中学，本市目前已有4所上海市特色普通高中。这三所学校同样将在自主招生、特色师资队伍建设、设备配置和经费投入等方面参照市实验性示范性高中相应政策。

2011年，市教委启动上海市特色普通高中建设与评估项目，以项目方式推动本市普通高中多样化、特色化发展，以促进高中教育从分层教育逐步向分类教育转型。

经过7年多的创建，通过学校申报、区推荐、专家评选等程序，共有3批共56所学校成为上海市特色普通高中项目学校，涵盖人文、科技、艺术、理工、社科、金融、医药等多个特色领域。