女子小区绿化带内养了匹高头大马-居民担忧破坏生活环境伤及小孩　经居委会、物业协调，这匹马昨被主人运离小区

晨报记者 张硕

4月15日，长宁区虹康三期小区来了一个“不速之客”：一匹高约1.8米、体长约3米，身体健壮的马儿！

不顾物业和居民的反对，养马的居民任性地将这匹马拴在一棵树上，养在了小区公共绿化带内，任由马儿在这里吃喝拉撒，马粪拉得到处都是，很远就能闻到一股臭味。这个“不速之客”的到访，引起了小区居民的担忧：除了无法忍受它破坏小区的生活环境，很多居民还担心马儿受到惊吓，踢伤小朋友。

昨天上午，在居委会、物业等各方协调下，马主人终于将这匹马运离小区，迁至其他地方饲养。

“马粪臭得让人受不了”

4月17日下午，记者来到长宁区新泾镇泉口路109弄虹康三期小区，在一栋居民楼后的绿化带内，找到了小区居民所说的那匹马，它正被拴在一棵树上。黑棕色的高头大马戴着脖套，时不时的低头吃着草料，见到陌生人靠近，会伫立晃着尾巴。

记者目测发现，这匹马高约1.8米、体长约3米，身体健壮，显得英俊威猛，但骏马的饲养环境较为简陋，喂养的干草被随意堆在地上，一只盛水的塑料脸盆也被马踢翻，不远处是马儿拉的一堆堆马粪，散发着阵阵臭味。

小区不少居民围着马儿拍照，这里俨然成了一处“景点”。

居民顾先生说，听说小区里来了一匹马，他很好奇，就赶过来看看，不敢近距离接触，因为不知道马的性情如何。他在观看时，一直小心翼翼。带着孙子来观看的李阿姨说，这匹马刚来小区没几天，小区里孩子很多，万一有顽皮的孩子惊吓到马，马儿踢到人就可怕了。

“像这样把马养在小区里很不妥，天气越来越热，马粪臭得让人受不了。”住在附近的小区居民抱怨说，这匹马整天拴在这里，气味令人无法接受，还是应该尽早将其送到专业的马场饲养。

协商后，马被迁离小区

“这匹马是上周日运来的。”一名小区居民说，4月15日，一辆装着集装箱的卡车将这匹马运进了小区，马主人是小区住户，物业当时也没有劝得住马主人，只能眼看着这匹马被拴在这棵树旁，就这样“安家”了。

物业工作人员也证实，最近两三天，邻近楼层多户居民陆续投诉“小区养马”一事。

4月16日，新泾派出所民警接到居民反映来到小区，找到了马主人，询问了解了情况。4月17日，新泾镇刘三居委会相关负责人称，居委会也接到了多起居民关于“小区养马”的投诉。此后，居委会同相关部门，多次商讨、协商，最终说服了当事人：当事人称会在18日上午之前将马迁移至其他地方饲养。

昨天上午，记者再次来到虹康三期小区，物业人员称马已经被运离该小区。当日，记者见到了这匹马的主人。她看起来二十七八岁的年纪，穿一件红色格子外套。面对记者的询问，她只是简单地说了一句：“马是他们家养的，国外的品种，各项检疫合格证件都有。”当记者想询问更多细节时，她表示不便透露。

[律师提醒]

马归入家畜行列

不得在小区饲养

《上海市市容环境卫生管理条例》第36条规定，居民不得饲养鸡、鸭、鹅、兔等家禽家畜。上海理维律师事务所的李峰律师解释，根据这一规定，马匹显然应归入家畜行列，也就是说不得在小区饲养。