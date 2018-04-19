总书记带队 新时代国家安全工作该这么干

来源：央视网

4月17日，习近平主持十九届中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话，对新时代国家安全工作作出新指示。他肯定四年来工作，指出国家安全工作要适应新时代新要求。

“加强党对国家安全工作的集中统一领导，正确把握当前国家安全形势，全面贯彻落实总体国家安全观，努力开创新时代国家安全工作新局面，为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供牢靠安全保障。”

就在几天前，《习近平关于总体国家安全观论述摘编》出版发行，其中收录了习近平2012年11月15日至2018年3月20日期间公开发表的450段论述，被认为是指导新时代国家安全工作的强大思想武器。

几年来，维护国家安全的重大理念和举措，从提出到落实，又快又实。从2013年提出设立国家安全委员会，到2014年4月15日中央国家安全委员会第一次会议召开；从2015年新《国家安全法》的通过和实施，到这次《党委（党组）国家安全责任制规定》审议通过，一系列顶层设计提纲挈领，执行更是毫不含糊。

提纲挈领 总书记亲身践行抓关键

“全面贯彻落实总体国家安全观，必须坚持统筹发展和安全两件大事，既要善于运用发展成果夯实国家安全的实力基础，又要善于塑造有利于经济社会发展的安全环境”。

总书记亲身践行，每次会议、会见、考察无不体现着贯彻落实总体国家安全观。以前几天刚结束的海南之行为例：

他心系人民健康安全，关切地询问药物、医疗设备的研发和使用情况，强调人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。

他关注创新科技安全，详细了解我国自主研发的深海科考装备，指出加快建设海洋强国，勉励科研人员努力抢占科技发展制高点。

他强化把守国土安全，在南海海域举行海上阅兵，强调建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。

他抓牢保障粮食安全，冒高温下田埂考察种业基地，强调十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。

他深度考量经济安全，参观海南建省办经济特区30周年成就展，指出今年是改革开放40周年，我们要总结经验、乘势而上，在新起点上推动改革开放实现新突破。

他珍视筑牢生态安全，强调牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，像对待生命一样对待这一片海上绿洲和这一汪湛蓝海水。

他关注治理社会安全，考察海南省政务数据中心，强调加快政府大数据平台建设是提高社会治理能力和水平的迫切要求。并对各级党委和政府提要求，要强化互联网思维，做到心中有数。

他关切乡村安全，在考察当地村镇脱贫攻坚，听村支书讲到村里没有吸毒的、没有打架斗殴的、没有上访的时，他夸奖道：“这个很好。”

居安思危 绷紧国家安全这根弦

“前进的道路不可能一帆风顺，越是前景光明，越是要增强忧患意识，做到居安思危，全面认识和有力应对一些重大风险挑战。要聚焦重点，抓纲带目，着力防范各类风险挑战内外联动、累积叠加，不断提高国家安全能力”。

国家安全不仅是谍战、特工、战争等，实际上离我们很近。而新时代国家安全的概念涵盖范围十分广泛，和每个人的生活息息相关。越早了解关于国家安全的知识，就能更好地保护自己、保卫国家。

在刚过去的第三个全民国家安全教育日，全国各地开展了形式多样的以“开拓新时代国家安全工作新局面”为主题的宣传教育活动。围绕国家安全形势新变化新特点新要求以及维护政治安全、经济安全、社会安全等16个安全领域面临的机遇和挑战等主题，形式多样的全民国家安全教育活动也吸引了大家的参观驻足。

首次举行国家安全教育日活动的香港，通过举行研讨会等活动，让香港市民提升了对国家安全的了解，懂得如何依法履行维护国家安全的职责和义务。

同样首次举办国家安全教育展的澳门，通过图文并茂的展板，在宣介总体国家安全观的同时，回顾了澳门特别行政区在推进“一国两制”实践中，在维护国家安全方面所取得的成就。

在北京，多所高校开展了反恐防暴、火灾逃生等专项应急演练。在上海，高中一年级的学生都要在国防教育基地接受国防训练，藏身碉堡壕沟，演习对抗，突出实战性。

现代化的战争，需要现代化的军人，不仅大学生们要有参军保家卫国的热情，在日常生活中，国家安全也是无处不在，对每一个人的影响也是潜移默化。

随着科技发展，网络安全作为国家安全重要内容之一，也成为焦点。如今，多地举办安全课进校园，引入专业社会力量、传授专业技能，避免成为犯罪分子的“羔羊”。强化安全意识，更加丰富和多元。

在校园里，还远不止如此。做为立德树人的重要任务，国家安全教育正覆盖国民教育各学段，贯穿人才培养全过程。

忠诚守护 以人民获得感为目标

“坚持科学统筹，始终把国家安全置于中国特色社会主义事业全局中来把握，充分调动各方面积极性，形成维护国家安全合力”。“建设一支忠诚可靠的国家安全队伍”。

以北京西城区为例，这里紧邻中南海“红墙”，是首都功能核心区的重要组成部分，党中央、全国人大、国务院、全国政协都在这里办公。以“绝对忠诚、责任担当、首善标准”为内核的“红墙意识”，锻造出一支对党绝对忠诚、让党中央充分信赖的干部队伍。把红墙意识转化为行动自觉、敢于动真碰硬、对党忠诚的基层干部，敢拼真干有担当；普通群众也不落下，有着“忠实的红墙守护者”称号的“西城大妈”实名注册的已有近十万人。

国家安全需要这些有红墙意识的人。他们领悟到，红墙意识的根本就在于“人民”二字，把老百姓的“表情包”作为检验工作的“晴雨表”，提升改善民生水平，提高城市温度。

离红墙近，跟百姓亲。首都城市更宜居，百姓更温暖。这些举措践行了贯彻总体国家安全观所要求的，坚持以人民利益为根本利益，创新社会治理，化解社会矛盾，促进社会公平正义，在做好维护社会和谐稳定工作中维护国家安全。

再如，中宣部4月17日向全社会宣传发布吕建江的先进事迹，追授他“时代楷模”称号。吕建江为人民服务“不下班”，每天面对的通常都是些平常认为的小事。他想方设法、脚踏实地把这些小事办好，守好基层警察的本分。人民警察为人民，把百姓关心的事解决了，群众的心气顺了，社会才能更加安定和谐。从这个意义上来说，这些点滴平凡又不仅是小事，而是增进百姓获得感的大事，彰显了国家安全方针政策在基层有效贯彻落实。

美美与共 中国方案让未来更美好

“坚持维护和塑造国家安全，塑造是更高层次更具前瞻性的维护，要发挥负责任大国作用，同世界各国一道，推动构建人类命运共同体”。

4月8日，习近平会见联合国秘书长，指出，国际上的问题林林总总，归结起来就是要解决好治理体系和治理能力的问题。我们需要不断推进和完善全球治理，应对好这一挑战。我们所做的一切都是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同。

4月16日，习近平会见世界经济论坛主席，指出，中国作为负责任的大国，愿同国际社会一道，在开放中合作、以合作求共赢，为给世界带来光明、稳定、美好的前景发挥积极作用，作出更多建设性贡献。

4月10日，在博鳌亚洲论坛年会上，他强调各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢；面向未来，要相互尊重、平等相待，走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，努力实现持久和平；要对话协商、共担责任，实现普遍安全和共同安全；并且宣布了中国扩大开放的一系列重大举措。

言必行、行必果。4月13日举措落地、承诺兑现，在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上，他要求海南全面深化改革开放，争创新时代中国特色社会主义生动范例，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。

中国提倡的国家安全观强调与邻为善、以邻为伴，倡导新亚洲安全观。安全不是你死我活，而是求同存异。历史一再证明：以邻为壑，往往会搬起石头砸自己的脚；封闭最终只能走进死胡同，只有开放合作，道路才能越走越宽。中国倡导并推进“一带一路”，目的也是谋求各国发展战略对接，形成共同发展势头，增强对美好未来的信心。

总书记带头、全民践行总体国家安全观，有效维护人民安全、政治安全、国家利益至上，保障“两个一百年”复兴航船奋楫向前，奋力续写新时代里春天的故事。（文/刘亮）