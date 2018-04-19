【央视快评】突破核心技术 实现网络强国

来源：央视网

两年前的4月19日，习近平总书记主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。以习总书记“4•19”重要讲话为标志，我国网信事业在习近平网络强国战略思想指引下，进入了迈向网络强国的新时代。

两年来，“互联网＋”如火如荼，互联网创新创业蓬勃发展；网络空间主旋律高昂，正能量充盈；网络安全的“护城河”进一步巩固。我国网信事业千帆竞发百舸争流，呈现出持续健康发展的良好局面。

在新时代，实施网络强国战略必须要有新作为。习近平总书记一再强调，我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现“弯道超车”。总书记以卓越的政治智慧和远见卓识，站在网络安全和信息化事业发展全局的高度，鲜明指出了我国网信事业发展的关键点和突破口。

今天，重温习总书记的重要论述，对照当下国际形势的严峻现实，我们更深刻体会到领袖那高瞻远瞩的战略思考和深邃的历史眼光。

经过多年努力，我国已初步形成了高性能计算和自主可控信息系统核心技术协同发展的科技创新格局，取得了以天河高性能计算机、飞腾处理器、麒麟操作系统等为代表的一大批标志性成果。同时，着眼下一代百亿亿次超级计算系统，我们组织开展了前沿技术攻关, 努力为我国网络信息安全贡献更多自主可控的科技创新成果。

但也要清醒地看到，同世界先进水平相比，同建设网络强国战略目标相比，我们在很多方面还有不小差距，其中最大的差距在核心技术上。习总书记对此一语中的：互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患。

尤其近年来，面对中国的和平崛起，一些发达国家心态失衡，加紧对中国进行技术封锁，我国一些国际知名通信企业连连遭遇贸易壁垒，不时受到各种“制裁”。

事贵制人，而不贵见制于人。我们不能总是指望依赖他人的科技成果来提高自己的科技水平，更不能做其他国家的技术附庸，永远跟在别人的后面亦步亦趋。

核心技术靠化缘是要不来的，也是买不来的。习近平总书记深刻而生动地阐释了这一严肃的课题。总书记指出：一个互联网企业即便规模再大、市值再高，如果核心元器件严重依赖外国，供应链的“命门”掌握在别人手里，那就好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。

习近平总书记的重要思想，是我们大力推进核心技术自主研发的强大思想武器。核心技术是国之重器，“中国芯”再也不能受制于人。最关键最核心的技术一定要立足自主创新、自立自强，在关键领域和卡脖子的地方下功夫，加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，不断取得基础性、战略性、原创性的重大成果。

凡益之道，与时偕行。当今世界，“互联网＋”时代已经到来，网络信息技术已经成为全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域，是全球技术创新的竞争高地。反观国内，互联网不仅是我国抢占新一代信息技术前沿的桥头堡，也是我国经济走向高质量发展的重要引擎之一。

我们要顺应时代大势，紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系，为建设网络强国打下坚实基础。多年来，我们坚持发扬“两弹一星”精神，冲破了别人的封锁，摆脱了他国的遏制，创造了一个又一个科技奇迹。今天，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我们一定能变压力为动力，敢于直面挑战，奋力实现网络强国的宏伟目标。（央视评论员）