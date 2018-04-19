两年过去了，习近平这些“金句”越来越“亮”

来源：新华网

新华网记者 王子晖 黄玥

【学习进行时】2016年4月19日，习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上发表重要讲话。这是习近平关于网信工作新理念新思想新战略的一次集中阐述，对我国网信事业发展具有深远意义。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”在讲话发表两周年之际推出文章，与您一同重温这篇重要讲话。

网络安全和信息化是习近平总书记高度重视的一项工作。2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会，在这次座谈会上的重要讲话，集中体现了习近平关于网信工作的新理念新思想新战略。

两年来互联网日新月异的发展实践证明，这篇讲话具有鲜明的指导意义，是我国网信事业发展的重要遵循。

这篇讲话，习近平讲了六大问题：

让互联网更好造福人民

▲当今世界，信息化发展很快，不进则退，慢进亦退。我们要加强信息基础设施建设，强化信息资源深度整合，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

▲要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感。

▲更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策。

当今世界，信息革命风起云涌，互联网已经成为人们学习、工作、生活的重要空间和获取公共服务的重要平台。实现人民日益增长的美好生活需要，网信事业的发展是一大重要支撑。“十三五”规划建议把建设网络强国摆在重要位置，意义不言而喻。

习近平的这些论述，既有信息化服务普及这样直接的惠民举措，又有构建一体化在线服务平台这样体现人民利益的长远部署，其核心思想就是让互联网发展更多惠及人民群众，让互联网成为为民服务的便利平台。

在十九大报告中，习近平提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，发展数字经济、共享经济。每一项工作都与人民生活息息相关，与增进人民福祉主题一脉相承。

网上网下要形成同心圆

▲各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。

▲让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

▲网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。

▲对网上那些出于善意的批评，对互联网监督，不论是对党和政府工作提的还是对领导干部个人提的，不论是和风细雨的还是忠言逆耳的，我们不仅要欢迎，而且要认真研究和吸取。

民意上了网，社会情绪也就上了网。网上舆论场能不能得到有效引导，是对我们党执政能力的考验，也是对领导干部执政水平的检验。

习近平对领导干部“经常上网看看”的要求，体现的是“从群众中来，到群众中去”的工作方法，是新形势下领导干部的基本功。

新时代的网信事业，最重要的任务就是把网上网下实现中国梦这个最大的同心圆画好，让互联网发挥凝心聚力作用，把亿万群众的智慧和力量汇聚到决胜全面小康、建设社会主义现代化强国的目标任务上来。

互联网核心技术是我们最大的“命门”

▲一个互联网企业即便规模再大、市值再高，如果核心元器件严重依赖外国，供应链的“命门”掌握在别人手里，那就好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。

▲我们强调自主创新，不是关起门来搞研发，一定要坚持开放创新，只有跟高手过招才知道差距，不能夜郎自大。

▲科研和经济不能搞成“两张皮”，要着力推进核心技术成果转化和产业化。经过一定范围论证，该用的就要用。

互联网发展到今天，网络信息技术已经全面融入社会生产生活，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。互联网核心技术是国之重器，“缺芯少魂”就会不堪一击。习近平关于互联网核心技术的几个比喻一针见血。

市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，在习近平看来，掌握这个“命门”的“钥匙”就是创新，这是让我国互联网技术超越“跟跑”阶段，实现“弯道超车”最强力的“引擎”。

两年来，在中央政治局集体学习、地方考察调研等场合，习近平又多次阐述过互联网核心技术问题，每次都有新的发展，总体的原则和思路就是有决心、恒心、重心，立足我国国情，瞄准世界前沿，攀登战略制高点。

安全和发展双轮驱动

▲大国网络安全博弈，不单是技术博弈，还是理念博弈、话语权博弈。

▲网络安全为人民，网络安全靠人民，维护网络安全是全社会共同责任，需要政府、企业、社会组织、广大网民共同参与，共筑网络安全防线。

▲人家用的是飞机大炮，我们这里还用大刀长矛，那是不行的，攻防力量要对等。要以技术对技术，以技术管技术，做到魔高一尺、道高一丈。

网络安全和信息化相辅相成，安全和发展要同步推进。习近平这些极富哲理的论述，揭示了二者的辩证关系。如何齐抓共管，切实维护网络安全，习近平提出四方面要求，条条针对当前最突出的风险隐患，直切国家网络安全的要害。

这些具体手段的背后是习近平关于全球网络治理的深刻思考。十八大后，习近平提出了全球互联网发展治理的“四项原则”“五点主张”，倡导尊重网络主权、构建网络空间命运共同体，这些理念旨在加强沟通、扩大共识、深化合作，实是全球网络治理的治本之道。

短短两年间，习近平提出的全球网络治理理念已经赢得了世界绝大多数国家赞同。

担负起网络管理责任

▲企业要承担企业的责任，党和政府要承担党和政府的责任，哪一边都不能放弃自己的责任。

▲要加大知识产权保护力度，提高侵权代价和违法成本，震慑违法侵权行为。

▲办网站的不能一味追求点击率，开网店的要防范假冒伪劣，做社交平台的不能成为谣言扩散器，做搜索的不能仅以给钱的多少作为排位的标准。

互联网不是法外之地。网络管理曾经是“一放就乱、一管就死”，习近平的讲话则指明了一条齐抓共管、良性互动的新路。在他的部署中，党、政府、企业都各有角色、各有其职，而对于互联网企业的责任，习近平尤其重视。

互联网企业是网上信息的提供者，对网上信息管理应负主体责任。企业做得越大，社会责任、道德责任就越大，公众对企业这方面的要求也就越高。反过来说，企业履行社会责任、道德责任越好，也就越有利于其经济效益的提升。

要“坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民”，这是习近平对互联网企业提出的希望，也是这些企业重要的生存发展之道。

聚天下英才而用之

▲各级党委和政府要从心底里尊重知识、尊重人才，为人才发挥聪明才智创造良好条件，营造宽松环境，提供广阔平台。

▲互联网领域的人才，不少是怪才、奇才，他们往往不走一般套路，有很多奇思妙想。对待特殊人才要有特殊政策，不要求全责备，不要论资排辈，不要都用一把尺子衡量。

▲我们要顺势而为，改革人才引进各项配套制度，构建具有全球竞争力的人才制度体系。不管是哪个国家、哪个地区的，只要是优秀人才，都可以为我所用。

网信事业的发展，关键在人才。习近平把“聚天下英才而用之，为网信事业发展提供有力人才支撑”作为一个重要问题提了出来。

互联网是技术密集型产业，也是年轻人的事业。在对待人才问题上，要有“眼界、魄力、力度”，要不拘一格。

面对高端人才的缺乏，习近平直言不讳，要求不管是哪个国家、哪个地区的，只要是优秀人才，都可以为我所用；面对怪才、奇才，习近平崇尚英雄不问出处，谁有本事谁就“揭榜挂帅”。

强调“求才”，更重视“用才”，这就是习近平的“人才观”。



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