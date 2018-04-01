来源：新华网

新华社北京4月18日电 题：网络强国的中国实践——写在习近平总书记“4·19”重要讲话发表两周年之际

新华社记者王思北、胡浩、施雨岑、吴晶

当今世界，信息技术革命日新月异。

当代中国，网信事业发展突飞猛进。

从随处可见的移动支付到屡创新高的网络交易额；从覆盖全国的电子政务系统到蓬勃发展的大数据产业……习近平总书记关于网络安全和信息化工作重要讲话发表两年来，我国网信事业快速健康发展，互联网日益成为国家发展重要驱动力，数字领域不断实现跨越式发展。

在“两个一百年”奋斗目标的战略蓝图指引下，开启新时代的中国，正在阔步迈向网络强国的新征程。

高瞻远瞩、审时度势，以习近平同志为核心的党中央为建设网络强国指明前进方向

2018年3月，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》，揭开了国家网信事业的新篇章——中央网络安全和信息化领导小组改为中央网络安全和信息化委员会，负责这一领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实。

这是以习近平同志为核心的党中央对国家网信事业的深谋远虑，也是对习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上发表的重要讲话的贯彻落实。

市民在内蒙古呼和浩特玉泉区大数据应用产业基地体验VR眼镜（2017年8月1日摄）。新华社发（丁根厚 摄）

党的十八大以来，习近平总书记准确把握时代大势，积极回应实践要求，深刻审视社会主要矛盾新变化，就网信事业发展发表一系列重要讲话，鲜明提出了网络强国的战略思想。

“网信事业要发展，必须贯彻以人民为中心的发展思想。”

——顺应风起云涌的互联网技术变革，习近平总书记始终把人民放在最高位置，明确“要适应人民期待和需求，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务，让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感”。

“大数据是信息化发展的新阶段。”

——面对你追我赶的信息化竞争环境，习近平总书记敏锐地作出判断，要求“深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略”。

在上海申通地铁集团有限公司，工作人员在现场体验刷脸进站技术（2017年12月5日摄）。新华社记者 丁汀 摄

“构建网络空间命运共同体。”

——洞察全球互联网治理体系的深刻变革，习近平总书记提出“四项原则”“五点主张”，呼吁“互联网虽然是无形的，但运用互联网的人们都是有形的，互联网是人类的共同家园。让这个家园更美丽、更干净、更安全，是国际社会的共同责任”。

……

新理念引领新实践，新战略开启新征程。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一幅五彩斑斓的网络强国画卷正在徐徐展开。

宁德时代新能源科技有限公司的员工在办税员的指导下试用自助办税终端（2017年10月12日摄）。新华社记者 宋为伟 摄

一分部署、九分落实，一系列网信事业改革发展的新政策新举措正在化为举世瞩目的新成就新变革

“各级党委和政府要强化互联网思维，善于利用互联网优势，着力在融合、共享、便民、安全上下功夫，推进政府决策科学化、社会治理精细化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政、方便群众办事，做到心中有数。”

2018年4月13日，习近平总书记在考察海南省政务数据中心时作出的重要指示，再一次为加快大数据发展、用好信息化手段指明方向。

没有信息化就没有现代化。

在位于西安曲江创客大街边的一家无人面馆内，市民用手机拍摄机器刚做好的面食（1月10日摄）。新华社记者 邵瑞 摄

习近平总书记关于网络安全和信息化工作重要讲话发表两年来，各地各部门与时俱进、开拓创新，出台一系列新政策、新举措，推动网信事业抓住重大战略机遇期，迎来新发展、新飞跃。

——持续加强顶层设计，信息化发展更添制度保障。

《国家信息化发展战略纲要》出台，描绘了未来10年数字中国建设的发展图景，为网络强国建设标识出清晰的时间表和路线图；《“十三五”国家信息化规划》发布，明确提出将数字中国建设取得显著成效作为我国信息化发展的总目标。

两年间，信息化发展战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划等频密部署，网络强国基础夯实。

——基础设施更加完善，数字化发展铺就前进道路。

浙江省长兴县南太湖陈家浜村的农村淘宝店主陈世昌在网店上推广当地农产品（2017年11月10日摄）。新华社记者 徐昱 摄

2017年，我国新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3747万公里，比上年增长23.2%；互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，增长9.3%。

《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》印发实施，IPv6规模化部署全面提升。截至2017年12月31日，我国IPv6地址分配总数为23430块(/32)。

两年间，移动网络服务质量和覆盖范围持续提升，下一代互联网发展展现美好前景。

——互联网创新社会治理手段，电子政务工作驶入快车道。

在福建晋江市国税局办税大厅，财务经理施金星通过自助终端机领取了数十份增值税专用发票后，深感“原先要花半天的时间变成了几分钟，政府服务越来越便捷高效”。

创新服务，利企便民。数据显示，目前全国政府网站运行总数近3.2万家；政务新媒体成为沟通社情民意的新渠道。

河北省廊坊市安次区网信办工作人员和志愿者向学生们发放网络安全宣传折页，倡导广大师生提高网络安全意识，共同维护网络社会秩序（2017年9月19日摄）。新华社记者 王晓 摄

2017年12月，中央网信办等部门联合在北京、上海、江苏等8省份开展为期2年的国家电子政务综合试点，探索形成可借鉴推广的电子政务发展经验，更加方便高效的电子政务体验指日可待。

随时以举事，因资而立功，用万物之能而获利其上。

党的十九大制定了面向新时代的发展蓝图，提出要建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。

在浙江，以软件服务业、物联网、云计算、大数据等为主体的数字经济规模连续3年超万亿元；在脱贫攻坚主战场的贵州，大数据成为三大发展战略支撑之一，其经济增速已连续7年位居全国前列。

一串串数据、一项项成果，折射出近年来我国数字化发展的一系列历史性成就、历史性变革。

这是位于呼和浩特市和林格尔县境内的中国电信云计算内蒙古信息园（2017年7月27日无人机拍摄）。中国电信云计算内蒙古信息园具有120万台服务器以上的云计算服务能力，百度、阿里、腾讯、搜狗等众多企业入驻。新华社记者 连振 摄

让亿万人民在共享互联网发展成果中有更多获得感，为建设网络强国凝聚磅礴力量

每次课程结束，在线培训教师张帆都会仔细查看“魔镜系统”对学生上课状态的分析，并据此调整优化教学方案。

通过这一系统，摄像头随时捕捉学生上课时的举手、练习、听课、发言等课堂状态，甚至面部表情的变化，通过多维度量化数据，生成专属每一个学生的学习报告。

借助数字技术，“有教无类、因材施教”这一历代先贤向往的目标如今正在走入寻常生活。

在北京智能计算产业研究院举行的发布会上，工作人员在现场演示高通量人工智能一体机的实际应用（2017年12月6日摄）。新华社记者 金立旺 摄

不再仅仅是网上购物、共享单车，如今，以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术正日益渗透进中国人生活的方方面面：癌症大数据画像的构建让健康梦想更加清晰；“成长守护平台”给未成年人一片更为清朗的网络空间；5G“超级网速”使屏幕闪现的“加载中”字样成为历史……

从互联网催生的新产品新业态竞相涌现，到数字技术将人们想象中的智能新生活变为现实；从出台网络安全法开启依法治网新阶段，到数字经济的“大动脉”更加通畅……亿万国人的世界因互联网而更多彩，百姓的生活因互联网而更丰富。

推动互联网发展，用好互联网的力量，是促进社会进步、增进人民福祉的基础性工程。

留畲村位于广东梅州南部的富硒地带，种茶历史悠久。但由于地理位置偏僻，交通和信息不畅，留畲茶的销路一直没有打开。

在南京市栖霞区商事登记服务大厅，市民用自动终端机办理业务（3月29日摄）。新华社记者 李博 摄

自从留畲茶进驻广东移动电商信息化扶贫平台，实现在线销售，茶叶滞销难题迎刃而解。一年来，经“岭南生活”平台售出的留畲茶多达6000余斤，单日销售订单最高达1423单。

统计显示，2017年，中国数字经济规模达27.2万亿元，占GDP比重达32.9%；电子商务、网络零售持续增长，电商推动农村消费规模稳步扩大，物流、电信、交通等农村消费基础设施进一步完善。

“坚持以人民为中心”，数字化发展正不断满足人民对美好生活的向往，百姓在共享互联网发展成果上拥有了更多获得感。

“凡益之道，与时偕行。”

一位市民在位于上海九江路的无人银行入口处向迎宾机器人说明需要办理的业务种类（4月12日摄）。近日，中国建设银行在上海九江路开出国内首家无人银行。新华社记者 方喆 摄

短短20多年时间，从一条网速仅有64千比特每秒的网线出发，如今我国已经拥有7亿网民、400多万家网站，建成了全球最大的4G网络，网络零售交易额规模跃居世界第一……一连串的“了不起”，见证了一个网络大国向网络强国迈进的铿锵足音。

短短两年间，从网络提速降费到网络安全法启动实施，从连续主办四届世界互联网大会到阿里云数据中心基本覆盖全球主要互联网市场，一系列的“大手笔”，彰显中国迈向网络强国的决心与信心。

乘客在杭州地铁丰潭路站体验使用带有闪付功能的银联IC卡过闸乘车（2017年12月27日摄）。新华社记者 黄宗治 摄

2017年12月，习近平总书记在十九届中央政治局第二次集体学习时强调，“审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动”“加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善”。

建设数字中国是贯彻落实习近平总书记关于网络强国战略思想的重要举措，是坚持以人民为中心的发展思想、不断增强人民获得感的有效途径，是抢抓发展机遇、加快现代化进程的必然要求。

这是新时代的迫切呼唤，更是新时代中国的坚定宣示。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国网信事业发展必将在网络强国的建设中迈出更大步伐，为全面建成小康社会，实现民族伟大复兴的中国梦凝聚更加澎湃的创新动力。（参与采写：董建国）

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新华社评论员：净化网络空间 共建精神家园