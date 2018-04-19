美邦多品牌发展 探索渠道升级



晨报记者 曹西京

4月18日， 美特斯邦威第三届品牌升级品鉴会在上海举行，公司创始人周成建与来宾共探“中国时尚品牌升级之路”。同时，美特旗下品牌ME&CITY以“UP”为主题，举办2018秋冬系列发布会。杉杉控股董事局主席郑永刚、宝龙集团总裁许华芳、万达集团副总裁曲德君、爱琴海总裁张华容、长甲集团执行董事赵宏阳等现场见证美邦产品和零售升级。

不断优化产品 业绩开始增长

最新发布的《2017-2018中国服装行业发展报告》显示，我国服装行业不断好转，需求回暖带动服装消费平稳增长。消费者购买服装更加注重品质和美观。

美邦服饰日前预告，今年1-3月归属上市公司股东的净利润4500万至5500万，同比增长55.52%至90.08%。原因是公司整体业务收入同比增长，品牌升级及渠道转型初见成效。

周成建介绍：2016年开始公司回归初心、回归主业，聚焦品牌、产品、零售三大纬度升级，做策略修正，2017年10月开始全国累计业绩实现正增长，扭转了过去五年连续负增长的局面。美邦服饰还推动Metersbonwe品牌转型，从单一休闲风格升级为同一品牌下的五大独立风格，同时推出五大全新系列品牌。

创立于2008年的ME&CITY作为美邦品牌转型的典范，定位都市白领精英人群。据介绍，ME&CITY的目标是为新中产消费者提供品质生活方式体验。它不像普通快时尚品牌那么快，但更精致、品质更高，倾向于极简主义；同时比普通快时尚品牌更理解如何演绎中国消费者对时尚的追求。此次ME&CITY秋冬大秀以“UP”为主题，也标志着品牌全面升级。

线下渠道升级 布局购物中心成效初显

2017年美邦服饰经历了品牌战略转变，转向“单店+集合店”模式，逐步淘汰低效门店，转而开设大面积全风格店，扩大在购物中心的占比。2017年12月23日，公司举行“百店同日开业、千店同庆”活动，新店主要集中在各城市购物中心，深入街道社区，而不是传统的街面店。周成建表示，现在线上和线下零售成本差距不大，关键是产品竞争。今年公司发展将提速，未来公司产品价格带将拉宽，性价比也提高。

调查显示，2017年全球服饰和鞋履市场的零售额同比增长4%至1.7万亿美元，服装零售额增速高于整体零售，结束了此前长达五年的下滑态势。同时，随着商业地产发展，城市购物中心渠道在服装销售中占比不断提升。以购物中心为代表的新型线下渠道不断发展，消费者更加重视购物体验。

除产品线不断推陈出新﹑ME & CITY也致力于打造舒适的购物体验。比如在上海南京路上，ME & CITY旗舰店以白色为主基调，运用不同材质与绿色植物的混搭融合，展现品牌追求简约生活的态度。ME & CITY成都京都旗舰店有会员定制服务打造专属的私人定制，还设有咖啡吧，并有男女装鞋包﹑配饰等产品，提供成套解决方案。据悉，短短几年ME & CITY 就迅速发展到一至三线时尚核心城市，涵盖上海、北京、武汉、成都、杭州、昆明、长春、哈尔滨等超过500家店铺。