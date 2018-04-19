【专家谈】掌握核心技术才能实现我国互联网跨越式发展

作者：张德勇(中国社会科学院财经战略研究院 研究员)

4月17日，在十九届中央国家安全委员会第一次会议上，习近平总书记强调，全面贯彻落实总体国家安全观，必须坚持统筹发展和安全两件大事。对我国网信事业而言，同样面临这两件大事。经验表明，要办好这两件大事，根子在核心技术上。习近平总书记在2016年4月19日网络安全和信息化工作座谈会上特别指出，我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题。

我国虽是互联网发展的后来者，但接入国际互联网20多年来，随着经济快速发展，我国互联网发展取得令人瞩目的成就。2018年1月31日中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，普及率达到55.8%，超过全球平均水平（51.7%）4.1个百分点，超过亚洲平均水平（46.7%）9.1个百分点。各种互联网应用模式不断创新，线上线下服务加速融合，推动我国数字经济蓬勃发展，也造就了数家在国际上叫得响的中国互联网著名企业。

同时，也必须看到，与世界先进水平相比，与建设网络强国战略目标相比，我们在很多方面还有不小差距，特别是在互联网创新能力、基础设施建设、信息资源共享、产业实力等方面还存在不小差距，其中最大的差距在核心技术上。

核心技术受制于人是最大隐患，近期的中美贸易冲突有力地说明了这一点。美国挑起贸易冲突，意在瞄准“中国制造2025”，阻碍我国产业迈向全球价值链中高端。尤其是，近日美国对我国电信设备制造商中兴通讯采取的制裁措施，给我国高科技产业或企业发展敲响了警钟。对我国互联网发展而言，亦是如此。

无论是为经济持续健康发展增添新动力新活力，还是为建设网络强国、保障互联网安全、国家安全，掌握互联网发展的核心技术都是重要而迫切的任务。党的十九大报告提出了建设制造强国、科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会的战略部署，作为新一轮科技和产业革命产物之一的互联网，理所当然地要发挥好铺路搭桥作用，实现互联网和实体经济深度融合发展。要做到这一点，就必须尽快掌握互联网发展的核心技术，争取在某些领域、某些方面实现“弯道超车”。

核心技术是国之重器，最关键最核心的技术要立足自主创新、自立自强。市场换不来核心技术，有钱也买不来核心技术，必须靠自己研发、自己发展。从这点上看，坚持自主创新是掌握核心技术的不二法门，我们必须群策群力、花大力气突破核心技术这个难题，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。同时，要坚持开放创新，开放才能知道我们的差距在哪里、我们创新的方向在哪里，才能少走错路弯路。

掌握核心技术是中国经济实现高质量发展必须迈过去的坎，是中国产业迈向全球价值链中高端必须闯过的关。对此，我们务必要有信心、决心、恒心、重心，坚决破除阻碍创新的体制机制弊端，聚天下英才而用之，锲而不舍一直做下去，就一定能突破核心技术的瓶颈，实现我国互联网跨越式发展。