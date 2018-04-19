2016年4月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平在北京主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话。（新华社记者 马占成 摄）

“让互联网更好造福人民。”两年前的今天（4月19日），习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上的重要讲话，开启了新时代我国建设网络强国的新篇章。

“网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，要从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，审时度势，高瞻远瞩，为我国设定了从网络大国向网络强国挺进的新目标，并为此指明了发展路径。新时代如何建设网络强国？习近平网络强国战略思想给出了“上上策”。

【策·内容建设】要有丰富全面的信息服务，繁荣发展的网络文化

加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会报告中强调

【策·核心技术】要有自己的技术，有过硬的技术

互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患。我们要掌握我国互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全，就必须突破核心技术这个难题，争取在某些领域、某些方面实现“弯道超车”。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

【策·信息经济】要有良好的信息基础设施，形成实力雄厚的信息经济

我们要加强信息基础设施建设，强化信息资源深度整合，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

——2016年4月19日，习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话

【策·人才队伍】要有高素质的网络安全和信息化人才队伍

建设网络强国，要把人才资源汇聚起来，建设一支政治强、业务精、作风好的强大队伍。

——2014年2月27日，习近平在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上强调

【策·国际合作】要积极开展双边、多边的互联网国际交流合作

互联网发展是无国界、无边界的，利用好、发展好、治理好互联网必须深化网络空间国际合作，携手构建网络空间命运共同体。

——2016年11月16日，习近平在第三届世界互联网大会开幕式上的视频讲话

【策·六个加快】要统一思想、提高认识，加强战略规划和统筹，加快推进各项工作

加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济发展的推动，加快提高网络管理水平，加快增强网络空间安全防御能力，加快用网络信息技术推进社会治理，加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权，朝着建设网络强国目标不懈努力。

——2016年10月9日，习近平主持第三十六次中共中央政治局集体学习时强调

习近平总书记的“网络强国策”，抓住了我国网络强国建设的核心问题和根本方法，推动我国网信事业迈上了发展的“快车道”。进入新时代，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国必将以更有力、更坚定的步伐，从网络大国向网络强国加速挺进。