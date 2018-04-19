国家发改委联合新华社、中国政府网启动“群众办事百项堵点疏解行动”

新华社北京4月19日电（记者安蓓）反复提交材料、多个部门间跑断腿、证明“我妈是我妈”……提起找政府办事，很多人第一反应就是三个字：烦！累！急！从19日起，国家发展改革委联合新华社、中国政府网分领域分批次面向社会公开征集群众办事的100个堵点难点问题。

首批“堵点”将重点围绕教育、身份证明向社会征集。相关问卷即日向社会公开。群众可结合自身所遇到的涉及学籍、学历、学位、身份等方面的“奇葩证明”，以及为开证明往返多地的经历填写问卷。所征集的信息经大数据分析后，将选择群众反映最强烈的20个“堵点”问题，推动有关地方、部门限时解决。

不少政府办事事项，之所以证明手续繁琐、流程冗长，很大程度上是由于政府部门间数据不互通，各办各事。按照党中央、国务院要求，国家发展改革委联合有关部门推动政务信息系统整合共享，通过“互联网＋政务服务”，打破政府部门间的信息壁垒，变群众跑腿为数据跑路，切实方便群众办事。

截至目前，政务信息系统整合共享工作已实现国务院71个部门、32个地方与国家共享平台对接，全国政务信息共享的“大通道”已经建成；42个垂直信息系统、694个数据项被逐一打通，人口、法人、学籍学历等508个数据服务接口已开始向各级政务部门提供共享服务，支撑开展业务协同应用。

国家发展改革委高技术产业司有关负责人表示，“群众办事百项堵点疏解行动”旨在进一步打通政务信息共享的“主动脉”和“毛细血管”，促进各地区、各部门加快实现政务服务“一网通办”。所有100个堵点问题计划于今年8月底前全部征集完毕并推动解决。首批征集完成后，还将围绕商事服务、社保低保、就业创业、居住户籍等重点领域，向社会征集“堵点”问题，督促及时解决。