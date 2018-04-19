市委书记李强今天奉贤区调研

本报讯 市委书记李强今天（4月19日）在奉贤区调研时指出，郊区是实施乡村振兴战略的主战场，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，着眼大局、立足优势、突出重点做好乡村振兴这篇大文章。奉贤区要紧密结合自身定位特色，坚定不移全面深化改革开放，以区域转型升级促进城乡一体化发展，以创新社会治理提升群众满意度获得感，为全市改革发展大局作出应有贡献。

林在田边、田在水畔、水在村旁、村在林间。奉贤区柘林镇新塘村近年来着力打造生态宜居的美丽乡村。李强沿着乡间小路，一路听取该村党建引领社会治理的创新探索。为了让老百姓办事更便捷，新塘村推进村级“一门式”服务，让村干部“下楼”集中办公。服务全村的生活驿站里，卫生室、活动室、老年日间照料站等一应俱全。村干部告诉市领导，不少老人把这里当成“第二个家”，每天一早准时报到，中午还能吃上物美价廉的饭菜。李强说，乡村治理就是要从实际出发，从村民所需所盼切入，服务内容要贴近群众需要，服务模式要契合百姓生活，切实办好“家门口”为民服务。

百村创业园是奉贤区首个农村综合帮扶项目，由该区经济薄弱村共同参股、集体全资成立的上海百村实业有限公司负责实施，打造共有共育共享的发展平台。李强具体了解集体资产保值增值、农村农民投资受益情况，对奉贤的创新探索表示肯定。他说，乡村振兴，富民为本，在发展农村集体经济方面要有新思路、新举措，努力增加农民财产性收入、经营性收入。市领导还察看了入驻企业上海亿康医学检验所，鼓励企业扎根奉贤，取得更大发展。

根据新一轮城市总体规划，奉贤新城将建设成为滨江沿海发展廊道上的节点城市、杭州湾北岸辐射服务长三角的综合性服务型核心城市。李强察看了奉贤新城规划展示，详细了解重大功能性项目、基础设施和公共服务项目建设进展。他说，新城建设，要坚持规划引领，产业要强、生态要美、品质要高。要强化产城融合，实现宜居宜业。从规划建设就要考虑服务管理需要，提高精细化、智能化水平。公交奉浦快线即将载客运营，将大大缩短奉贤新城到市区方向的通勤时间。李强听取建设情况介绍，要求统筹道路资源的合理利用和公交运行的高效有序，让群众出行更加方便。

位于奉贤新城核心区域的年丰公园今年初正式对外开放。李强顺着公园湖堤边看边问，公园景观设计、驳岸建设、水质净化等都是他关注的重点。李强说，规划建设只是走了第一步，要在日常管理维护和公共服务配套上下更大功夫。要更加注重细节，精心设计一草一木，体现江南韵味、水乡特色，让市民有更舒适的体验。

聚焦特色产业增强发展新动能，奉贤区近年来瞄准美丽健康产业重点突破。创立于1931年的百雀羚是上海的老字号品牌，曾是几代人的记忆。李强在公司听取品牌历史及市场推广、产品研发介绍。他说，上海有很多有影响力、有知名度的老字号品牌，是城市的记忆，也是无形的资产。要结合打响上海“四大品牌”，更好传承发扬老品牌，在新时代重焕光彩，提升产品品质，扩大市场影响。李强还来到东方美谷展示中心，听取发展规划及生态系统打造情况汇报，走进区行政服务中心东方美谷分中心，了解该区推进“一网通办”最新进展，并听取前来办事的企业人员对于优化营商环境的意见建议。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。