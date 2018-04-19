第六届上交会开幕 | 市委书记李强出席开幕论坛

本报讯 由商务部、科技部、国家知识产权局和上海市政府共同主办的第六届中国（上海）国际技术进出口交易会今天上午（4月19日）在上海世博展览馆开幕。市委书记李强出席开幕论坛并宣布第六届上交会开幕。市委副书记、市长应勇，联合国工业发展组织总干事李勇致辞。

开幕论坛前，李强、应勇与中外嘉宾一起参观科技部、主宾城市、张江国家自主创新示范区、民营企业等展区，仔细察看各展区展示的最新科技创新成果，与参展企业负责人、科研人员和上海工匠代表等进行交流。本届上交会邀请日本横滨市、挪威奥斯陆市和希腊伊拉克利翁市担任境外主宾城市，大连市担任境内主宾城市。来自14个国家和地区的多项国际领先技术集中展示，新设7500平方米的人工智能和智能服务机器人专区。作为我国第一个专为技术贸易设立的国家级综合性展会，上交会以促进技术贸易、保护知识产权为宗旨，已经成为技术供需对接、资本与技术对接的重要平台，中小创新创业企业技术交流与合作的重要载体。

应勇在致辞时说，按照以习近平同志为核心的党中央的决策部署，上海将坚定改革开放再出发的信心和决心，加快构建更高层次的开放型经济新体制，努力建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市，迈向卓越的全球城市。大力推动高质量发展，深入实施创新驱动发展战略，加快建立以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系。着力打造国际一流的营商环境，推进政务服务“一网通办”，集聚国内外高端人才，强化知识产权保护，充分激发市场活力和社会创造力。我们将优化服务保障，努力把上交会打造成为领先技术展示的新平台、培育创新资源链接的新载体、拓展技术贸易交流的新渠道、构建科技创新公共服务的新体系。

商务部副部长王炳南、科技部副部长李萌、国家知识产权局副局长廖涛在开幕论坛上分别致辞，上海市领导诸葛宇杰、吴清等出席。