沪上一波新书店来袭，新型阅读文化空间正在崛起-世界读书日，品味城市的书房

编者按

阅读，是一座城市的文化象征，更是一座城市的文化名片。上海，正在全力打造具有上海人文精神、富有新时代特征的新型城市文化空间，打响上海文化品牌。在世界读书日和上海读书节即将到来之际，我们推出系列报道《城市书房》，聚焦上海的阅读文化，感受上海的城市精神。

晨报记者 徐 颖

书店，一个美丽的字眼，它被誉为城市的灯塔。4月23日，在第23个世界读书日到来之际，沪上一波新书店来袭。

当天，思南书局实体店正式揭牌，一个地标级新型阅读文化空间由此诞生；复旦大学志达书店升级开业，国内首家“新零售+”无人书店亮相；作家书店在巨鹿路675号开业。位于高校的陇上书店、大隐湖畔书局、简屋书店等相继开业，城市再添公共书房。

此外，全市各区、书店策划了多项读书文化活动，新华传媒继“全国新书发布厅”后，携手上海社科院出版社，推出全新的文化阅读体验及交流平台“上海·故事”读书会。本周末，阅读文化活动此起彼伏，让申城飘满书香。

思南书局实体店将揭牌探索城市新型阅读文化空间

4月23日，在“思南读书会”开办四周年之际，“思南书局·概念店”的2.0升级版——思南书局实体店将于复兴中路517号正式揭牌。适逢《共产党宣言》问世170周年，“从布鲁塞尔到上海——《共产党宣言》170周年主题展”也于当天在此开幕。

思南书局实体店坐落于一栋欧式洋房建筑内，该建筑始建于1926年，曾是爱国将领冯玉祥的故居，著名诗人柳亚子及其家人也曾在这里寓居。

从“上海书展·上海国际文学周”到“思南读书会”、“思南书集”、《思南文学选刊》，到“思南书局·概念店”，再到思南书局实体店，思南书局一步步落地的历程真实展示了上海出版文化界探索新型阅读文化空间，打造、打响文化品牌的新姿态、新格局。

市民文化生活的日常选项

四年前，在中共上海市委宣传部指导下，上海市新闻出版局、上海市作家协会、中共上海市黄浦区委员会等共同创办了“思南读书会”、思南书集。随后，“思南人文书单”及《思南文学选刊》应运而生。每周六下午准时相约思南读书会已经成为市民周末文化生活的日常选项。

2017年底至2018年初，思南快闪书店这一创新样本的成功，为进一步探索新型复合业态的阅读文化空间赋予了更大的底气与信心。在“思南书局·概念店”落幕不到四个月的时间，思南书局实体店正式揭牌。今后，这里将成为面向读者随时可以进行一流文化消费和体验的市民公共书房；成为面向海内外作家、学者敞开怀抱的常态化城市文化客厅。

提供独一无二的文化体验

无论是内容格调还是文化品质，思南书局实体店都是一家独一无二的书店。除了所在的欧式洋房建筑拥有深厚的历史文化底蕴，其高品质的人文学术图书以及高比例配置的中外文版图书也是一大亮点。书局开业后，一系列阅读文化活动也将为读者提供独特、别样的文化体验。

思南书局实体店一楼为图书陈列阅读区，选配近2500种历史、哲学类图书，并设有读者专属书房。二楼是思南书局主入口，设有思南书局推荐书单、伦敦书评书店新书榜单，精选近2000种中外文学图书及相关品牌杂志。书局三楼主要陈列中外文版艺术类图书。三楼、四楼作为高品质活动空间，将举办多种文化创意展览和一系列阅读文化活动。

思南书局的选书也是一大特色。上海世纪出版集团专门组建了一支选书专家团队，成员来自出版界、文学界、学术界、翻译界、新闻界，他们兼具专业素养和国际眼光，确保思南书局实体店能始终跟踪、捕捉和遴选当下最新最优质的中外文版图书品种。

思南书局还有独一无二的外文珍版书。其已与英国最著名的学术人文书店品牌——伦敦书评书店达成合作，二者结成姐妹书店，将展开文化品牌深度合作。思南书局内开辟专门空间设置伦敦书评书店新书专区，由伦敦书评书店选书团队根据思南书局的定位、品牌、特色及上海读者的阅读需求，首批精心挑选约500种英文版新书，并定期更新。

思南书局还将创设一系列阅读活动品牌和公共阅读文化单元，包括“一个人”系列、“在云间”系列、“思南”系列等书香雅集活动。

新阅读文化空间陆续诞生

2018年，以思南书局实体店为起点，由上海世纪出版集团倾力打造的全新的阅读文化空间和阅读文化活动品牌将陆续面世、落地。

下个月起，思南书局快闪店流动版，如静安SMG思南书局快闪店、上海电影博物馆快闪店等，将在全市推进展开。4月23日，两个高品质读书会将同时在浦东启动，分别是每周五晚间的“陆家嘴读书会”和每两周一次的“学习读书会”；朵云书院·广富林店、思南书局·皋兰路店等新型实体书店也将相继开业。

一流的出版资源，一流的阅读文化活动，一流的阅读文化空间，将在这里汇聚融合，为正在加快建设卓越全球城市和国际文化大都市的上海增添新的书香底色和时代亮色。

世界读书日这些书店相继开业

●陇上书店

特色：社区及大学的公共文化空间

华东理工大学出版社陇上书店（前身为化工书店），今日在梅陇路142号华东理工大学徐汇校区开业。

作为社区及大学的公共文化空间，转型升级后的陇上书店旨在打造集“阅读体验、讲座沙龙、学术交流、新书发布、成果展示”于一体的文化平台，进一步拉近学生与阅读的距离，服务学校教学科研，丰富师生学习生活。

依靠华东理工大学深厚的学术资源，书店将定期举办高端的文化沙龙、学术活动、读书会活动。

●复旦大学志达书店

特色：国内首家“新零售+”无人书店

去年年底，凭借最具设计感的空间格局和别具一格的经营理念，志达书店以“最美书店”的名号，荣登“中国书业第一媒体”。

选择了在世界读书日升级开业的复旦大学志达书店，将成为国内首家“新零售+”无人书店。

老店新开重出发的志达书店是上海悦悦图书有限公司旗下的品牌书店，“新志达”较“老志达”，在书籍种类、情感共鸣、文化积淀等方面都将有全新升级。

●作家书店

特色：不只是书店，也是作家的俱乐部

位于巨鹿路675号的作家书店，地理位置得天独厚，就在作家协会大院里。文学杂志《收获》《上海文学》《萌芽》，都在这个大院里办公。

作家书店当然离不开作家，其中尤以上海本地作家的著本为重。除了接受采访、与读者见面，他们还会携友在此小聚。如果你偶遇心爱的作家，请不要激动，对方也许只是来看书的。

书店开设个人作家作品专柜、青年作家作品专柜、网络作家作品专柜等主题书架。其中最具特色的莫过于作家签名本，以作家签名本为特色的十五个不同主题书架占据了书店一半的空间，其中上海作家作品专柜尤为耀目。这些签名本不仅平价出售，翻开书更是常有惊喜，可爱的作者们有时会在书上留言，画工好的还会送上一幅画作。