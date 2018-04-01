第35届上海之春国际音乐节月底开幕-听，中华创世神话的远古之音

晨报记者 殷 茵

第35届上海之春国际音乐节将于4月27日至5月17日在沪举办，包括开闭幕音乐会、青年艺术家专场演出、原创新作专场演出、经典荟萃演出及国际交流演出共37场音乐舞蹈演出，将在十多天时间里陆续登场。此外，管乐艺术节、古筝艺术周、mini音乐节等节中节也将轮番竞艳。

开掘创世精神

传承民族精魂

一直以来，“上海之春”以扶植原创、力推新人、弘扬传统文化为己任，今年音乐节的开闭幕演出更不约而同地聚焦“中华创世神话”。

开幕演出《中华创世神话原创作品音乐会（海上新梦XII）》将于4月27日在上海交响乐团音乐厅举行。音乐会以“追溯中华文化之源”为创作主旨，由作曲家许舒亚、徐昌俊、徐孟东、叶国辉、周湘林、陈牧声、秦文琛、黄霭琳等，围绕“原初、砥砺、良夜、昌炽”四个篇章，用音乐诠释“盘古开天、夸父逐日、愚公移山、精卫填海、牛郎织女、嫦娥奔月、伶伦制乐、鼎定天下”等中华创世神话故事所承载的优秀传统和精神意涵。

闭幕演出交响幻想曲《炎黄颂》 则将于5月17日在上海东方艺术中心奏响。作品灵感源于创世神话华夏始祖炎黄二帝的传奇，由上海音乐学院组织团队创作并演出，分为“源”“生”“化”“祥”四个乐章，旨在致敬古圣先贤所创造的伟大文明。

首创于上届“上海之春”的《锦绣中华》品牌，今年将继续推出《锦绣中华——西北风情民族管弦乐音乐会》，原汁原味地呈现西北少数民族风土人情。作为其舞蹈姊妹篇，《“民族瑰宝·舞之传承”首届中国非遗舞蹈展演》将以国家级非物质文化遗产传统舞蹈代表性项目为主，展现我国传统舞蹈地域性、民族性特征及保护成果。此外，《龚天鹏第十交响曲“京剧幻想”》将尝试运用世界互通的交响乐语汇，把中华国粹代表——京剧的精神、情感、思想与气魄展现给海内外听众。《廖昌永独唱音乐会》《石倚洁男高音独唱音乐会》《古乐·新声——陈应时解译敦煌古谱音乐会》《戏曲音乐作品音乐会》 等也将通过对中国早期艺术歌曲的诠释、对敦煌乐谱的解译以及戏曲元素的植入，表达中国传统文化的内涵和语境。

传承红色基因

彰显海派气质

文化品牌承载着一座城市的精神品格和理想追求。为全力打响“上海文化品牌”，本届上海之春音乐节专门策划推出了系列主题演出。

《上海之春合唱展演》《中国人民解放军军乐团专场音乐会》《民族情——喜迎改革开放40周年古筝专场音乐会》《中华号角——2018上海之春国际音乐节管乐艺术节》等活动，将以声乐、交响乐、器乐等多重表现形式，奏响时代发展主旋律，传承红色基因。而维也纳三大交响乐团之维也纳广播交响乐团、维也纳爱乐乐团，最具创新精神的美国太平洋交响乐团，俄罗斯文化标志莫斯科大剧院管弦乐团等众多国外名团的到来，则将一展音“海纳百川”的精神气魄。

在力推新人新作方面，本届音乐节与上海音乐学院以及上海各大专业院团联手策划，推出了13台新人与新作专场演出，其中包括青年歌唱家韩蓬、棱镜三重奏组合、小提琴新星陈佳怡、青年二胡演奏家陆轶文、青年柳琴演奏家张碧云等。而谭盾创作的小提琴狂想曲《戏梦人生》、大提琴狂想曲《水火交融》，竹笛演奏家唐俊乔领衔主演、具有跨界融合特点的音乐剧场戏剧《笛韵天籁》，青年作曲家郭思达民乐新概念交响作品《牡丹亭》等也彰显了国内音乐人的高水准原创艺术成果。