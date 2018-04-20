柏小莲

出于工作需要，我最近常把韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》和国产电视剧《北京女子图鉴》作为对照来看。显然我们本土的文艺工作者受到以《傲骨之战》《迷雾》等榜样的感召，非常急切想塑造出一个有中国特色的“大女主”，她要出身平凡，要不甘平庸，要美丽非凡，要历经磨难，最终要抛弃同龄人，一骑绝尘。按照这个思路打造出来的《北京女子图鉴》，完全放弃了原作《东京女子图鉴》中对人和城市之间关系的细腻着墨，只将“奋斗史”这个老旧命题套上了一层女性外衣。生吞活剥的职场，本质上跟宫斗剧也没什么两样，尤其还有当下编剧的通病——没上过班，对职场的想象幼稚到了可笑的地步。

而《漂亮姐姐》虽然主打姐弟恋的激荡，但是职场细节一点也不含糊。女主角是一家小型咖啡公司的业务经理，有大量在公司和代理店的工作场景，包括出外勤时包里装好运动鞋，上司甩锅、同事推诿，这些日常工作里十分平常的小麻烦小细节都非常写实。背景搭好，细节出色之后，女主角的人设才不是无源之水无本之木。相比之下，国产电视剧的职场细节永远都是没有办法突破的，不管是医生、法医、媒体、翻译……近年的职场剧里几乎没有不被吐槽的。大概创作者们觉得观众真的不要看这些所谓的专业细节而只是想看男男女女们谈恋爱？

职场细节总还是有可以弥补的空间，而差别更大的是价值观的呈现，这背后其实是编剧和制作方的个体如何看待这个社会，如何看待自身。

《漂亮姐姐》涉及的话题一点不含糊，职场性骚扰，女性地位低下，强行用自己的婚恋观约束子女的父辈们，几乎每一条都能够在我们身边找到对标。而剧中这些话题既有充分的展开，拉锯式胶着，也有不会后退的进展。

从一开始就出现的上司要求女同事一起吃饭，女同事逃避、推诿，硬着头皮忍受，到女主角谈了恋爱之后，受到鼓舞，再也不唯唯诺诺，勇敢拒绝。上司当然不爽，又动用更高阶的老板组饭局，指明女同事陪同，在另一位女上司的带领之下，公司的女孩子们纷纷表示了非暴力不合作。这些，都是一点一点却又十分坚决的进步。

《北京女子图鉴》中，女主角无法摆脱靠男人上位的套路，这些男人既是猎人，又是猎物，是女主角达成自己人生目标的一块块垫脚石。这部剧不光物化了女人，也憎恨了男人，在这种二元对立互为仇敌的设定里，人物之间很难出现温情的弧光，整部剧也只会越看越冰冷。