上海浪琴环球马术冠军赛今日开赛-见证中国马术运动飞速发展

晨报记者 王 嫣

2018上海浪琴环球马术冠军赛将于今天起，连续三天在雪野路（中华艺术宫正南）华丽启幕。昨天上午，赛前新闻发布会暨中欧马产业交流研讨会在上海静安昆仑大酒店隆重举行。

盖茨“准女婿”来沪参赛

来自爱尔兰的著名骑手肖恩·布林、和来自埃及著名骑手的纳耶尓·纳赛尔，以及四位中国骑手王韫婧、袁茂栋、张兴嘉和梁巧羚，也作为骑手代表出席了发布会。

其中埃及骑手纳耶尔·纳赛尔虽然第一次来上海，观众未必熟悉，但提到他的另一个身份——比尔·盖茨女儿的男朋友，你一定对他添了不少亲切感。其实纳耶尔·纳赛尔和比尔·盖茨的大女儿珍妮弗都是环球马术冠军赛的选手，两人还同是环球马术团体赛卫冕冠军队伍黑豹队的队友。两人本是大学同学，对马术共同的爱好让两人走到一起，一起参赛，一起旅行。只可惜团体赛名额有限，同为青年骑手的纳赛尔和珍妮弗，很难一起来到上海同场竞技。

“我非常非常高兴来到上海，”纳赛尔说，“去年环球马术冠军赛的时候，我只能坐在家里，看电视发现这里的氛围非常好，座无虚席，我对这个周末的比赛就更加期待，希望能感受到上海的热情。而我的朋友们真的会在美国熬夜来看转播。”

十年多少“零的突破”

发布会后的中欧马产业交流研讨会，今年主题是“北京奥运十周年，中国马术跃向前”。李振强、黄祖平、张滨和赵志文4位中国场地障碍赛骑手齐集出场，2008年北京奥运会他们首次登上奥运舞台，书写了中国马术运动新历史。“回忆当年其实挺苦涩的，我还记得德国的解说在中国队出场的时候，说我们是冒着生命危险在比赛。因为我们从来没跳过1.6米的高度，当时国内1.5米的比赛都没有，全国有能力跳1.5米的人就两三个。”李振强说。

十年之后，李振强的儿子李耀锋不仅拿到全运会马术冠军、更代表中国首次入围青奥会，黄祖平已经有了两位“全国冠军”徒弟：蒙全威、王韫婧。此外青少年锦标赛少年组冠军石天洋也是黄祖平的徒弟，而全国青少年锦标赛少年组亚军朱晨蕊则是张滨的徒弟。两年之后，李耀锋、蒙全威、王韫婧就要像当年的师傅们一样，去奥运赛场为国争光。

两代人见证了最近十年，中国马术许多个“零的突破”：北京奥运会后，中国马术迎来了首场国际马联的星级赛事、中国开始举办全球最高级别的五星级赛事、中国首次有骑手出现在全球五星级马术比赛的赛场、中国首次有骑手登上国际马联场地障碍世界杯年终总决赛的赛场、中国首次有骑手站上世界马术圣地亚琛世界马术节的赛场、中国首次有青年骑手登上青奥会马术赛场、中国首次有少年骑手在欧洲赛场斩获国际马联星级比赛冠军，中国举办的隶属于国际马术联合会的赛事数量从零增长至近20场……华天曾说，中国马术与世界先进水平之间相差五十年。但这一个个零的突破，追近了中国与世界的差距。

而上海浪琴环球马术冠军赛的举办，更加速了中国马术运动的发展。据统计，2017年全国各类马术俱乐部已达1452家，而2016年10月这一数字仅为906家。而俱乐部会员人数方面，自2015年以来呈现大幅度上涨，2017年全国俱乐部拥有的会员总数已接近100万人，青少年骑手数量更是在全国范围呈现几何式增长。