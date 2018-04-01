上港俱乐部回应魏震合同纠纷仲裁-有人诱导球员在合同保护期内违约

晨报记者 俞 炯

前一晚刚刚结束了亚冠小组赛最后一轮比赛的上港队，昨天上午乘坐飞机从墨尔本返回上海。就在球队还在飞行的途中，上港俱乐部官方发布了关于年轻球员魏震向中国足协提交合同纠纷事件的回应。上港俱乐部明确表达了对用违约手段挖脚球员行为的不满，表示会通过法律手段维护自身合法权利，并保留追究损害上港俱乐部利益的第三方责任的权利。

4月16日，上港俱乐部收到了中国足球协会仲裁委员会关于受理魏震提交的与上港俱乐部纠纷的《案件受理公告》。由于新赛季加强版的U23政策出炉，因此在赛季开始之前，关于某些俱乐部通过高薪、高签字费，想要吸引魏震加盟的传闻就不断。一度让这位上赛季后半阶段已经在上港队踢上主力的U23年轻中卫，处在冬季转会期的风口浪尖。而中国足协受理魏震提交的仲裁一经公开后，更是把此事直接摆上了台面。

对于这样的仲裁，上港俱乐部表示，“我俱乐部非常重视，并将积极配合足协仲裁委，按照仲裁程序进行答辩。同时，我俱乐部也将通过法律手段维护自身合法权利，并保留追究任何通过违法、违规手段扰乱市场、损害俱乐部利益的第三方责任的权利。”

这份官方回应包含的信息量其实不小，比如谈到了中国足协严令规制球员与原俱乐部解约合同后，再以自由身形式加盟新俱乐部的手段，逃避支付引援调节费用的行为。显然，的确是有俱乐部希望，不是以公开透明支付转会费的方式得到魏震。毕竟作为国奥集训队的球员、全运会冠军队主力、在中超、亚冠和足协杯都已经踢上球的魏震绝对是转会市场上的抢手货，身价远超中国足协规定的“奢侈税”标准。

还有，“球员转会市场中仍然存在少数机构和个人，通过诱导球员在保护期内违约后加盟新俱乐部，以实现自己的经济目的”。传闻中的解约金纠纷看来是存在的，也的确是有两家俱乐部之外的第三方在怂恿这位刚刚续约不久、合同期长达5年的年轻球员，在合同保护期内试图强行解约。

上港俱乐部在官方回应中还表示，“对此，在本次案件中，我俱乐部会秉承促进中国足球健康有序发展的理念，提供确凿的证据，充分揭露且严厉回击该类机构和个人，坚决反对和抵制此类唯利是图的恶劣行为。”

值得一提的是，中国足协仲裁会员会《案件受理公告》下发的当天，正好是上港队抵达墨尔本的时间，魏震也是随队出征。不过，最终周三晚上的这场比赛，尽管主帅佩雷拉几乎轮换了全部主力来锻炼替补和年轻球员，但魏震却没有进入最后的18人比赛大名单，连替补席都没有进。