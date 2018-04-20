资金收紧 新盘供应小高潮

晨报记者 刘 因

进入4月，沉寂多日的新盘市场活跃度递升。据初步统计，预计将有20余家，8000套左右房源入市，项目覆盖黄浦、静安、浦东、青浦、松江等上海主要城区。

从供应结构上，市场呈现三个特征。

第一，高价楼盘、区域地标性楼盘增多。一些受买家瞩目的楼盘纷纷入市，如翠湖天地、中粮前滩海景一号、宝华城市之星，做为区域指标，这些楼盘的定价、表现将深刻影响区域行情。

第二，价格呈现结构性下调。已经摇号销售的新盘价格与前期相比鲜有上涨的：如新静安的静安华邸，共投放329套，从网上报价看，最低还不到8万元/平方米，最高仅9.3万元/平方米；与一期比，二期价格没涨。考虑到资金成本，营运费用，价格实际应下调不少。与周边二手房相比，新盘已纷纷低于二手房价格。

第三，供应品类丰富，工程进度不少已接近现房。房源供应品种丰富，从刚需刚改到高端住宅，市场各种需求均有所涉及，由于不少楼盘去年已达预售标准，今年正式销售时，已接近现房。

专家分析，4月新房供应呈现小高潮，与房地产行业去杠杆、融资渠道收紧、新盘递延上市时间，开放商资金压力增大、急需回笼资金密切相关。

过去的一年内，银监会集中发文，整顿银行表外、通道融资业务，堵死了部分地产公司存量贷款的循环之路，使中小开发商融资环境趋于艰难；基金业协会出台监管细则，明确禁报16个城市的5类房地产私募资产管理计划，地产私募融资大幅收缩，地产的其他类“融资产品”（主要为债权类融资），通过审核的也已明显减少。

雪上加霜的是，受调控影响，去年上海许多开发项目延后上市时间，之前预定的资金回笼计划受阻，公司资金状况举步维艰。

无奈之下，加速推盘是必然选择。从已上市项目看，目前认筹及签约情况均比较乐观，它将有利于缓解行业资金紧张状况。