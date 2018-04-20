晨报记者 韩益忠

昨日，上证指数小幅高开，随后站上3100点，并收复5日均线。创业板指早间表现较弱，低开后围绕平盘线展开震荡。盘中家用电器、食品饮料、国防军工、有色金属等行业板块涨幅居前。午后，创业板翻红后尾盘小幅跳水，不过没有能够带动主板下滑，创业板呈现缩量整理状。

关注农村电商股

商务大数据监测显示，今年一季度全国农村网上零售额为2878.2亿元，同比增长34.7%，占全国网络零售额的14.9%。其中，实物商品网上零售额为2252.3亿元，同比增长32.2%； 非实物商品网上零售额为625.9亿元，同比增长38.9%。分地区看，东部、中部、西部和东北农村网上零售额分别为2079.4亿元、413.5亿元、311.5亿元和73.9亿元，同比增长32.5%、40%、43.9%和31.8%，占该地区网上零售额的比重分别为13.5%、24.5%、19.1%和23%。

这其中一季度二手电商增长迅速，线上线下互动的闲置物品交易活跃，帮助社会闲散资源的供求对接，有力推动了绿色循环发展。二级市场上关注农村电商股。

服装零售额增长

今年3月份，服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长14.8%，1月份至3月份，服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长9.8%，3月份及一季度零售额同比增幅在所有商品零售类别中均居于前列。此外，根据中华全国商业信息中心监测数据，一季度全国50家重点大型零售企业服装类零售额同比增长6.5%，增速大幅高于上年同期。

在已披露2018年一季报或一季报业绩预告的服装行业上市公司中，维格娜丝、红豆股份两家公司一季度净利润实现同比大幅增长，此外，还有8家公司一季报业绩预喜，其中，雅戈尔（687.95%）、报喜鸟（150.00%）、多 喜 爱（110.00%）等3家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。

周期行业再入视野

随着降准后，市场资金宽松，周期行业再度进入市场关注视野，而伴随着资产负债表的充分修复，企业计提压力也会显著低于2017年。同时伴随行业集中度的提升，龙头公司健康良好的资产负债结构能推动销售毛利率的增长，使行业整体获利能力得到提升，所以近期的主板走强依然有其逻辑支撑。

技术上，A股自周三探底回升后，盘中芯片、国产软件、云计算、移动支付等科技类股明显活跃，市场对于计算机安全、芯片半导体、军工等核心技术板块的关注度远没有结束，从K线上看，上证指数分时指标也在回暖，短期均线由空转多，且MA5依次金叉穿越各短期压力位，显示反弹空间犹存。