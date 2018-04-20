风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

中美贸易摩擦硝烟尚未散去，我们的新经济概念企业频获政策红利，近日4部委发文定向减免集成电路企业所得税，刺激了半导体行业个股的全面走强，另外还有创新药方面的利好政策出台，如果再往前推，什么雄安、粤港澳大湾区都是重量级的举措，每一次政策指引都是对二级市场的强刺激，都给股市投资人带来了财富增值的机会。

日前，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。这是党中央着眼于国际国内发展大局，深入研究、统筹考虑、科学谋划作出的重大决策，是彰显我国扩大对外开放、积极推动经济全球化决心的重大举措。

于是，海南板块被热烈追捧。

“可是这两天海南板块疲软了，怎么看这一板块的后市？”娇娇问。

“我们一直说，股市中存在大量事件型推动的机会，像这次海南建设自由贸易试验区的消息，肯定会对海南这块热土带来巨变，但我更相信的是，所谓的利好一个接一个，其实是在新形势下，中国走向更加开放的明天，我们正在立足于自身，布局未来。海南板块短线回调，不影响其向上的总体格局。”高智说。全国目前已有11个自贸区，加上海南，就12个了。但海南是12个自贸区中最大的，是全岛建设自由贸易试验区。海南有大片土地，相对大陆比较独立，地缘比较清晰，管理起来更加容易。海南自贸区的特点也非常明显，就是主打生态牌，强调绿色发展，海南上市公司凡是有旅游、医疗、农业、教育等现代服务业业务的都会受益。

“自由贸易港既包括海港，也包括空港、铁路运输等方式，海南全岛面积这么大，未来会形成更大范围的交通网，在海南建设自贸港不仅要完善港口建设，更要完善其他方面的建设，单单基建这一块，就有很多企业会受惠。”郁教授道。在海南能建好自贸港的话，其指导意义会大于其发展本身。其发展模式不仅可以为贵州、云南等中国内陆省以及沿海地区提供指导，还能为以农业为主、以海港为主的东南亚起到示范作用，为全球发展提供一个样板，一个中国方案。

今日行情预测：十字星或收阳

仓位：70%