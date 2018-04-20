上市公司年报开始比惨

晨报记者 曹西京

4月19日，坚瑞沃能披露业绩快报修正公告，公司2017年1-12月实现营业收入96.60亿元，同比增长152.9%； 净利润由盈利5.22亿元修正为亏损36.89亿元。原因是受国家新能源产业政策补贴调整、资金链紧张等因素的影响，利润未达预期。

业绩比坚瑞沃能还要惨淡的上市公司，从已出年报看，比比皆是。上市公司年报成了亏损、资金链紧张、坏账大比拼。

两公司去年亏损超百亿

今年，乐视网新闻不断，这家去年亏损状元，预计2017年亏损116亿，雄踞沪深两市第一。乐视网预亏金额由三部分组成：经营性亏损金额37亿元、应收账款计提坏账准备44亿元、部分长期资产计提减值准备35亿元。而2016年，乐视网还盈利5.55亿元。

紧跟着乐视网的是石化油服，披露年报后变为*ST油服。以105亿元的巨亏暂列已公布业绩的上市公司中亏损首位。作为中国最大的石油工程和油田技术综合服务提供商，*ST油服因连续两年巨额亏损，且2017年度经审计的期末净资产为负值，被实施了退市风险警示。更为悲哀的是，这个曾经市值高达2700亿元的庞然大物，如今市值仅剩下389亿元。

在*ST油服发布2017年年报和被实施退市风险警示公告的同一天，公司还预计2018年1月份至3月份归属上市公司股东的净利润3000万元，同比增长102.23%。但是，这3000万元盈利是在获得3.5亿元政府补助和债务重组利得1.2亿元的前提下实现的。也就是说，如果没有这些营业外收入，*ST油服的业绩依然堪忧。

2016年，石化油服因亏损161.15亿元成为当年沪深两市的“亏损王”；2017年公司将变成亏损亚军。

巨亏公司毁于计提准备

接下来该轮到湖北宜化了。这家公司去年亏损51亿元，超过其28亿元的市值。一年亏损超过市值，这公司也是绝了。对于营收及净利润大幅下滑，湖北宜化解释，与子公司被责令停产、环保及原材料供应有关。

昔日“中国氮肥第一股”湖北宜化化工股份有限公司如今似乎进入了“水逆期”，正遭受着上市以来的最大挑战。公司2017年1月-12月实现营收119.55亿元，同比下降21.15%；归属上市公司股东净利润-50.91亿元，同比下滑307.44%。公司股票停牌前市值仅为27.38亿。在高负债的同时，湖北宜化及其控股子公司累计对外担保金额达到了69.83亿元，占到公司最近一期经审计净资产120.09%，只好冀望资产重组获得新生。

另一家化工股盐湖股份与湖北宜化同病相怜，去年亏损42亿，位列沪深两市第四。盐湖股份坐拥中国最大的干涸内陆盐湖——察尔汗盐湖，总面积为5856平方公里，是中国最大的可溶性钾镁盐矿床。曾风光无限的这家公司，2008年更是有幸一举跨入百元股的行列。目前却陷入巨亏的泥潭，也是上市21年首亏。2017年报显示，公司去年实现营业收入117亿元，同比增长12.88%，归母净利润-41.6亿元，同比暴降1318.77%。原因包括近年钾肥价格处于历史低位，其他化工项目亏损增加，主营业务的成绩不足以弥补其亏损；2017年公司下属两家公司出现安全事故问题，直接导致两个项目都停产时间较长。另外，公司投入高达446.8亿元巨资打造盐湖综合利用项目，主要生产化工产品，可惜效益未见反在2017年计提资产减值准备43亿元。

此外，ST信通去年预计亏损38亿多，主要因为对控股股东东亿阳集团的贷款承担连带责任，所以背了大股东的锅。

如果到月底没有新的意外出现，坚瑞沃能的亏损排沪深两市第六。一般年报披露尾期，黑天鹅较集中，因此投资者需有所防范。