4月20日起永乐提前抢占家电市场-永乐五一大促全面启动 超强低价燃爆申城

从历年销售数据分析，每年的“五一”小长假已然成为消费者上半年盛大的采购节日，而上海等城市工薪一族在3天“五一”假期期间往往选择出游计划，容易错失节日期间最大的促销活动。

日前，沪上知名家电零售连锁卖场永乐生活电器宣布，4月20日起提前启动“五一”家电大促，全面满足市民各方面购物需求。

4.21超级抢购“惠”五一低价提前享

永乐总经理孙徐海表示，本次提前亮相的421抢购“惠”，作为五一大促的首秀活动是今年五一最值得期待的，各大家电制造商也将纷纷拿出难以想象的力度，海尔、格力、西门子、海信、创维、美的等大牌电器都将一价到位，在4月21日当天将拿出足量特惠资源集中放价。

4.21前至就近永乐门店参与认筹，4月21日当天，买就送进口食用油1瓶； 购单件满4000元以上送保鲜盒套装或折叠晾衣架1件；套购2件以上满9888元送莱克除螨仪一台。

五一品牌巨惠 低价普惠申城

据悉，本次五一大促期间，依旧主打大牌低价。大牌同型号产品PK战，部分产品价格低至五折，超值套购再送豪礼，消费者还可享受彩电以旧换新优惠。为了满足消费者购物热情，品牌日专场轮番上演，众多大牌突破底价销售，让你一次买个够。

本次活动期间，永乐还将推出彩电、空调商品以旧换新活动，即日起至4月22日预约换新，凭空调/冰箱/洗衣机/彩电旧机回收凭证，购彩电单品满4000元及以上享400-600元现金补贴；购空调单品享300-600元补贴。

活动期间，购买卡萨帝不同品类两件以上商品，付款金额满2万送海尔LC-102E黑冰吧。付款金额满3万送128G版本iPad；付款金额满4万送华为Mate10（4G+64G）；付款金额满5万送64G 版本ipad pro，具体详情请咨询永乐各大门店冰洗海尔柜台。

全屋一体化解决方案三店舒适家升级亮相

4月20日至22日，永乐奉贤旗舰店（南奉公路9299号）、南方商城店（沪闵路7388号南方商城4楼）、老西门店（中华路1415号）将全新亮相。装修一新的门店引入了全新舒适家项目，加入了中央空调、中央新风、中央净水、中央采暖、智能门锁、智能马桶盖等非传统意义的家电零售新模块，消费者不用再东奔西跑，就能享受到永乐提供的一站式全屋解决方案。

4月20日至22日，购指定品类中任选2-3种不同品类正价商品，单件商品满3500元以上，最高送5000积分。还可以参加整点抽奖活动，9个整点机会赢取食用油、电水壶、电饭煲等开业好礼，不同时段，不同惊喜。

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