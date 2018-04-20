开放银行间债券市场、提升黄金市场对外开放深度广度-央行上海总部推“深改二十条”

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，中国人民银行上海总部宣布，就上海总部深化改革开放、优化营商环境提出二十条具体要求，涉及推进金融市场和金融服务业开放、人民币全球服务体系建设、外汇管理改革、提升账户开立等行政许可与审批效率、推进信用体系建设、提升融资便利性和可得性、金融消费权益保护、防范金融风险等方面，旨在通过简政放权与优化服务，有效提升金融服务效率，改善营商环境。

上海总部制定了《上海总部深化金融改革开放优化营商环境工作方案》。方案明确要求，要从最大程度便利企业开设、经济主体开展经济活动的角度出发，大力精简程序，优化流程，压缩账户开立等行政许可与审批事项的时间。积极推进信用体系建设，拓宽融资渠道，提高融资便利性与可得性。通过深化金融改革开放、简政放权与优化服务，着力降低制度性交易成本，推动金融领域为形成稳定、公平、透明、可预期的营商环境做出更大贡献。

方案对人民银行上海总部优化营商环境工作提出了二十条具体要求，主要内容包括：推动银行间债券市场对外开放；继续扩大同业拆借市场的对内对外开放；提升黄金市场对外开放的深度和广度；推进人民币全球服务体系建设；深化外汇管理体制改革；配合做好金融服务业的对内对外开放； 积极吸引国际金融机构落沪； 进一步拓展自由贸易账户（FT 账户）功能和适用范围；加强“一带一路”建设的金融服务；优化企业账户开户服务；进一步优化外汇管理行政审批柜台服务；促进贸易投资自由化、便利化；大力推进信用体系建设；推进上海市个人信用报告自助查询网点建设； 进一步提升融资便利性、可得性； 加强金融消费权益保护；协调央行在沪机构、督促商业银行改善金融服务；牢牢守住不发生系统性金融风险的底线等。

前期，人民银行上海总部还联合上海市金融办、上海银监局出台了《关于提升金融信贷服务水平优化营商环境的指导意见》，推出包括深化金融改革创新、完善金融信贷政策、健全金融信用体系、建立工作机制四大方面共17条措施。