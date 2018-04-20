95后最爱薄饼机、球迷爱大屏-这届418很“双十一”：全渠道增长156%

任 则

4月18日晚，苏宁易购发布418全天战报：当天上午11点39分，整体销售额突破2017年418全天。截至当天18时，全渠道同比增长156%。

单身小家电正当红：

扫地、洗碗不靠手

从销售情况看，看球必备大屏彩电、解放双手洗碗机、清凉空调应季家电，成为此次家电3C双十一的热门品类。

新电器生活引导消费市场变革。截至18日18时，苏宁全渠道洗碗机销售同比增长160%，水槽式洗碗机增长高达300%。西门子、美的、方太为最受欢迎TOP3品牌。

扫地机器人一小时销售额即超去年同期全天，科沃斯销量第一。

家电也玩人群细分，单身小家电正当红，薄饼机成95后最心水好货。母婴小家电走俏市场，整体增长47.63%。新贝、新安怡单边电动吸奶器、美德乐电动吸奶器礼包、海尔恒温调奶器、格朗暖奶消毒锅、好孩子理发器，都是妈妈们的心头好物。

极物、无人店等

吸引消费者到场体验

以苏宁极物、无人店、HOLA 家居、锦契美妆及汽车超市为代表的新业态，在418期间吸引众多消费者到场体验。

新电器生活，不做家电奴隶。告别三点一线，回家更需放松。

苏宁极物独家小夜灯，4月18日单天销售超1000个，成为都市白领安神之宝。极物Tritan运动水杯，418单店单天卖出3000个。

数据显示，6家苏宁无人店，刷脸支付顾客超5000人次。418期间，苏宁易购汽车超市在株洲神农太阳城店开业，单天卖出15台汽车。

新电器生活，家电是艺术，更代表生活方式。上海K11、广州地铁站，家电糅合场景体验，复古现代完美融合。其中，广州家电艺术展成为当地地铁一景，路人频频拍照留念。

418期间，全国共有近百家苏宁易购云店落地“BIU+时代体验家”，现场喊话“小Biu，我回家啦！”体验区内空调、电视、空气净化器等电器全部自动打开，语音控制家电更带感。