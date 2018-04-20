谷雨，萍生夬断始开蒙

岳 强

雨生百谷，萍生承阳，春季最后一气谷雨节气到了。

春生夏长秋收冬藏，廿四节气四季流转中，谷雨作为春季六气的最后一个节气，象征着生的极致。在易经十二消息卦中，谷雨对应的卦象是“夬”，乾下兑上，其气五阳息一阴，转承夏长之势已初具。

关于谷雨节气的来历和命名，物候日志专栏2017年谷雨节气曾以《人文开蒙寻正脉》做过介绍，今天，我们继续从物候特征上来一窥谷雨开蒙的人文价值。

谷雨初候萍始生。在《七修类稿》卷三天地卷中释：“萍，阴物，静以承阳也。”青萍浮生，随风而漂，大势之中，若不随顺，几无生机可言。所以，《逸周书·时训解第五十二》即道：“萍不生，阴气愤盈。”天地气机的纤毫变化，都会影响生态秩序。开蒙，即睹青萍微末之相，见万物生灭之序，顺阴阳气机之变，成人事繁盛之业。开蒙顺势，才是真正顺其自然，才有资本夬夬独行，才有机会利有攸往。

谷雨二候，鸣鸠拂其羽。鸠，俗称布谷。《本草》释曰：“拂羽飞而翼拍其身，气使然也。”此为禽鸟感自然气机所现之象，这对上古先民来说，就是他们历时数百上千年观察自然现象对应农时人事的科学，其道理对现在的我们依旧是有价值的。在先民看来，顺其自然并不是任意妄为，而是要随顺自然生态，这还仅仅是最初级的人智开蒙。

谷雨末候，戴胜降于桑。《尔雅》注释：“头上有胜毛，此时恒在于桑，盖蚕将生之候矣。言降者，重之若天而下亦，气使之然也。”戴胜在中国神话中是西王母的头饰，也代指西王母。唐代诗人贾岛有一首《题戴胜》写道：“星点花冠道士衣，紫阳宫女化身飞。能传世上春消息，若到蓬山莫放归。”戴胜降于桑之象中，降，有降服之意，即是春夏之交气机中，五阳息阴的隐喻。

《左传·昭公二十五年》中，子大叔见赵简子说：“夫礼，天之经也，地之义也，民之行也，天地之经，而民实则之，则天之明，因地之性，生其六气，用其五行……是故为礼以奉之。”学习传统文化绝不是仅仅背背诗读读经而已，而需要系统的学习和理解数千年来那些最优秀的人文与自然经典中，古人的思维方式与观察方式，再通过自己的实践来理解和体会，这才是真正知行合一的学习传统文化。

谷雨，我们以“蒙”表意，是感恩仓颉造字开蒙启智之意。开蒙，即是学礼；即是遵循自然的“八正不失”：法天、重地、春夏秋冬、动静、内外。即是遵守社会生活中的法规与道德秩序。从毫末处说，行住坐卧都能自省自律于八正不失，例如日常出行，无论何时何处都能记得沿道路、台阶、人行道的右侧而行，不是更安全更顺利快捷了吗？就这么简单的一个生活细节，大家可以观察周围，有几人可做到？而假若皆依“八正不失”而行，无论是自身的安全系数还是公共交通秩序都会自然获益。