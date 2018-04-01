宝山区全方位提升消防安全管理水平-邻里守望微信群成社区“防火墙”

晨报记者 倪 冬

面对快节奏的工作、生活，如何让更多的社区居民主动参与到消防工作中来？对于规模性租赁场所存在的隐患顽疾，如何通过“一站式”检查，最大程度地杜绝隐患“死角”的存在？针对老旧小区电动自行车停放难、充电难的现实困境，如何疏堵结合消除电动自行车充电时的消防安全隐患？

针对上述一系列难题，宝山消防支队积极走访调研，开出了“畅沟通、严排查、巧疏导”的药方，全方位提升了全区的消防安全管理水平。

居委群、楼组群守护安全

宝山消防支队借鉴去年高层建筑消防安全综合治理工作中“邻里守望”微信群沟通平台的成功经验，在全区各街镇中选取村居委试点建设“邻里守望，远离火灾”居委群及楼组群。居委群由居委书记或主任担任群主，群成员涵盖消防部门防火参谋、社区民警、居委安全干部、物业经理和各楼组长。通过居委群，消防部门可以及时传达最新的消防工作要求，发布消防安全预警提示，居委可以向各楼组、物业部署消防工作任务，开展消防公益宣传。

楼组群则由楼组长担任群主，楼内各户居民为群成员，在楼组群内，各户居民可以第一时间了解掌握消防部门发布的消防安全提示，获取最新鲜的防火资讯，有针对性地消除家庭中的消防安全隐患，还可以参与“火灾隐患随手拍”活动，把身边发现的火灾隐患，用手机拍照并发送到群里，警民携手共同推进火灾隐患整改，甚至在发生火灾的极端情况下，居民还可以通过微信群相互提醒，第一时间了解灾情动态，及时疏散逃生。

目前，宝山区已试点建成“邻里守望，远离火灾”居委群、楼组群共计50余个，通过参与群聊，社区居民参与消防、关注消防的积极性有了明显提升，微信群逐渐成了守护社区的一面“防火墙”。

整治规模性租赁场所隐患

宝山区由于交通便利且区域内老旧房屋、厂房和车间存量巨大，因此规模性租赁场所发展迅速，随之而来的消防安全隐患也给消防安全管理提出了新课题。

针对此类场所违规改建现象普遍、火灾荷载大、违章用电用气现象严重、消防安全管理薄弱等通病，宝山区始终坚持刚性执法，充分发挥属地执法主体职能，完善发现、抄告、督改机制，采用调查摸底、隐患排查、督促整改、行政处罚等措施，形成公安、消防、房管、住建、安监等部门为主监督的三级管理机制，各职能部门之间有机联系，协作配合，“一站式”检查消除消防安全隐患，严防隐患“死角”、盲区的存在：对违法建筑场所依法予以拆除； 对涉及改变建筑使用性质、又不符合消防技术标准的依法予以取缔； 对建筑消防设施符合要求的，督促规范日常消防安全管理，进一步加强动态性火灾隐患的监管，切实形成消防安全长效管理。

据统计，今年以来，宝山区已对350余处规模性租赁场所开展消防安全检查，共发现并督促整改火灾隐患近1000处，依法拆除违法建筑面积达10000余平方米。

疏堵结合消除电动车顽疾

宝山区老旧小区相对较多，电动车违规停放、违规充电等情况一直存在，针对这种情况，宝山消防支队采取疏堵结合的方式治理隐患：一方面，全面强化检查巡查力度，结合春夏火灾防控工作，持续推进电动车楼道违规充电“清零”整治活动，充分发动基层网格力量，对全区548个居民小区逐栋、逐单元、逐楼层进行排查，针对发现的问题，当场督促物业和相关责任人进行整改。

张庙街道呼玛二村是上世纪90年代建造的老小区，现有住户4000多户，由于没有集中的电动车充电停放点，长期以来小区很多居民都选择从家中窗口拉电线“飞线充电”，有的甚至在楼道内接上插线板通过楼梯间隙垂下充电，居民们每天出入在电线之间穿行，都觉得胆战心惊，一旦发生短路引发火灾，后果更是不堪设想。

为了彻底解决电动车“飞线”充电这一消防安全顽疾，在张庙街道和区消防支队的支持下，呼玛二村决定对小区原有3个非机动车车棚进行全面改造，在车棚内加装“便民充电管理站”，一个智能充电桩可同时为12辆电动自行车进行充电，居民可以采用投币计费的模式，花一元钱就可以为电动自行车充电4小时，充电完毕后充电桩会自动断电，有效杜绝了由于电瓶充电时间过长而引发自燃的情况，大大降低了火灾风险。