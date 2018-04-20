星巴克全美8000家门店将关半天 17.5万员工接受反种族歧视培训

晨报记者 徐惠芬 综合报道

最近几天，因为陷入种族歧视风波，咖啡连锁巨头星巴克在美国被推到风口浪尖。面对如潮批评和抗议，当地时间17日，星巴克宣布，将于下月29日暂时关闭全美8000家门店，对17.5万名员工进行反种族歧视培训。

星巴克公司首席执行官凯文·约翰逊17日表示，过去几天，自己和领导团队来到了风波发生地——宾夕法尼亚州的费城，倾听社区意见，“了解我们做错了什么，以及需要采取哪些措施改正错误。”

星巴克17日发表声明称，培训课程将参考外部专家意见制定，专家包括前美国司法部长霍尔德。培训结束后，专家组还会对培训效果进行评估。

凯文·约翰逊在声明中说，星巴克将吸取教训，并承诺营造一个对所有顾客安全、友好的环境。

星巴克发言人还称，凯文·约翰逊16日已向两名当事人郑重道歉，当时报警的经理也已从星巴克离职。

本月12日，两名非洲裔美国男子进入费城一家星巴克咖啡店等候朋友，期间想借用洗手间，但遭到店员拒绝，理由是洗手间只对消费顾客开放。

因为拒绝离开，在他们坐下后，该店经理又报警。警察以非法入侵为由，给这两人戴上了手铐，将他们逮捕。

当时，店内另一名顾客梅莉萨·德皮诺将事情发生时的部分视频上传到了社交媒体，并写道：“店员打电话叫警察，只因为这两个人没有点东西。他们坐着等朋友，朋友现身的时候他们却戴着手铐被押走……所有白人都想知道，为什么同样的事永远不会发生在我们身上。”

这段视频立刻引起轩然大波。大批抗议者来到涉事的费城星巴克门店店外抗议，该店也被迫关闭。不少人还呼吁抵制星巴克，让星巴克“关门大吉”。