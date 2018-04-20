向“一次性塑料文化”开战，以保护海洋环境-英国将禁用塑料棉签、吸管和搅拌棒

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国正向“一次性塑料文化”开战。英国首相特雷莎·梅19日宣布，将全面禁用塑料棉签、吸管和搅拌棒，以保护海洋环境。新举措拟于明年从英格兰开始实行，之后有望扩展至威尔士和苏格兰地区。

“必须现在就行动”

当地时间19日，英联邦政府首脑会议在伦敦召开。英国首相特雷莎·梅在峰会上表示，英国政府将禁止塑料吸管、塑料棉签和塑料饮料搅拌棒。

为宣传这一新禁令，特雷莎·梅当日还在《每日邮报》上撰文写道：“我们把地球上最伟大的自然资源塞满了有害的塑料，为了这一代和未来一代，我们必须现在就行动。”

数据显示，在英国，每年丢弃的塑料吸管达85亿根； 英国每百米海滩平均就有27个塑料棉签冲上岸。

此前，英国环境大臣迈克尔·戈夫曾希望推动塑料吸管禁令的出台，但特雷莎·梅走得更远，将塑料棉签和饮料搅拌棒也一起禁掉。

英国政府相信，比起通过增税来改变消费者行为，禁令对环境保护更为有效。

不过，英国财政部仍在考虑对其他一次性塑料物品，比如一次性塑料杯、一次性塑料瓶和包装袋开征更高的税收。

明年正式开始实施

英国政府称，在该禁令正式实施之前，将与行业协商，给予相关公司“充足的时间”适应新规。

据英国《每日邮报》报道，新规预计将于明年正式开始实施。一开始，将在英格兰实行，英国政府希望之后禁令能扩展至威尔士和苏格兰地区。

消息人士称，对于转向使用和生产纸质吸管、木质饮料搅拌棒以及纸杆棉签，商家应该不会存在很大困难。

此前，英国已宣布一系列对一次性塑料宣战的举措，包括对塑料袋收费。据环境大臣戈夫介绍，在启动一次性塑料袋收费政策后，塑料袋的使用量减少了将近90%，清楚地表明了通过有针对性的官方行动可以实现目标。

在戈夫看来，虽然许多店家对拒绝一次性塑料采取了行动，但只有通过政府出面，商界和大众才能共同行动，有效保护环境。

呼吁对海洋塑料宣战

在19日的峰会上，英国政府还承诺投资6000多万英镑，研发新的塑料废弃物处理方法，帮助英联邦国家应对塑料威胁。

特雷莎·梅表示：“我们呼吁英联邦国家加入我们，对海洋塑料宣战。如果我们团结起来，我们的后代就能享受到比我们现在更健康的自然环境。”

根据特雷莎·梅19日文中提到的数据，每年大约有1200万吨塑料被丢入大洋，差不多等于每40秒就有满满一车的塑料垃圾倒入大海。

为了应对海洋垃圾危机，特雷莎·梅承诺，到2042年，英国将全面消除非必须的塑料废弃物，并将此作为国家行动法案的一部分。