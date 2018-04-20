星星的孩子会做咖啡了，你有故事吗

晨报记者 申延宾 实习生 荀澄敏

“你愿意花点时间聊聊天，换一杯免费的咖啡吗？”不久前，在静安公园内8号楼一楼的一家特殊的咖啡店开业了，这家以“爱”为谐音的“A-coffee”只在工作日的11:00-15:00营业，每天来光顾的顾客大约在30多人左右，然而为顾客制作咖啡的却是一群并不普通的自闭症患儿。

家长心声

18岁凯凯终于“上班了”

“你好，请问你需要什么？”

“我要一杯拿铁。”

“好的。”

18岁的凯凯身穿咖啡师的衬衫、围裙，显得格外专业。等顾客下好单，他就转身按下咖啡机按钮，开始磨豆、做咖啡，随后他又熟练地打奶泡，最后还拉出了一颗心形的拉花，整个制作流程在2分钟内就完成了。

凯凯的家住在松江，18岁的他第一次“上班”。这一天一早9点，他和妈妈从家里打车到莘庄地铁站，然后一号线转七号线，10点20分就到了咖啡店，开始上班前的准备工作。凯凯的妈妈激动地说：“真的没想到，我儿子也会有上班的一天。”自从凯凯学会了做咖啡，家里也买了一套打奶泡的机器，给他日常练习，甚至连平常根本不喝咖啡的爸爸，也会对儿子说：“给爸爸也泡一杯。”端起香浓的咖啡的时候，爸爸说自己体会到了一种久违的简单幸福。

别看凯凯现在不仅可以跟人简单交流，还可以制作美味的咖啡。其实，他曾是一名重度自闭症患儿。5年前的他，还是整天耷拉着头、完全沉浸在自己的世界里。5年来通过音乐尝试治疗，凯凯不仅抬起了头，还能看着别人的眼睛，跟人交流。看着凯凯一点一滴的变化，他的妈妈说：“音乐是一帖神奇的药方，让我的孩子开口说了话。我希望咖啡馆能够成为第二个产生奇迹的地方，让我的孩子能做正常简单的社交。”

据悉，“A-coffee”咖啡店每天大概“卖”出30多杯咖啡。其实，这一杯杯香气宜人的咖啡背后，是“小员工们”反复学习和练习的结果。他们每周都要到上海市商贸旅游学校学习和巩固咖啡制作的课程。除此之外，老师还会教他们日常人际交往的礼仪，比如工作的时候需要点头保持微笑、递咖啡的时候需要双手送上……

“刚开始的时候，我们也抱着试试看的心态。没想到这些自闭症患儿学习泡咖啡挺快的，有的比我们正常的学生还快。刚开始的时候，我们老师都感到很吃惊，比如在抖匀咖啡粉的时候，老师示范抖三次均匀，这些孩子就像计算机般准确记忆在脑海里，最快的一个孩子学了三次就会制作拿铁咖啡了。”上海市商贸旅游学校李小华校长说。

目前，“A-coffee”咖啡店里共有8名“员工”，他们的恢复程度都比较好，分成两班隔天上班。记者现场看到，这群员工脸上洋溢着青春的气息，如果不刻意去了解，表面看不出他们患有自闭症。

对于自闭症患儿的家庭来说，天空始终是灰暗的，很多自闭症患儿的家庭原本都对孩子失去了信心，如今阳光照进生活，孩子能够恢复到正常简单社交的程度，父母脸上出现了笑容。

顾客要求

要有耐心，也要会“挑剔”

在上海外事服务中心工作的金小姐，得知“A-coffee”咖啡店开业的消息，便利用午休时间慕名而来。

16岁的天舒做完一杯卡布奇诺，用托盘小心地递到了金小姐面前，她说完“谢谢”之后，又随即问：“你叫什么名字呀？”在日常训练中，天舒似乎从来没有听过这句话，于是，他开始反问：“你叫什么名字呀？你叫什么名字呀？”

第一次接触自闭症患儿的金小姐有些吃惊，她以为可能天舒没有听清楚，于是又一字一顿地问：“你－叫－什－么－名－字－呀？”天舒接着又开始重复……在一旁的志愿者李雯婧对天舒说：“这位姐姐想知道你的名字，你告诉她一下。”天舒好像明白了什么：“我叫天舒，你叫什么？”于是，一段新朋友互相认识的场景开始了……

金小姐说，“我觉得这个特殊的咖啡馆的方式很好，作为普通人与自闭症患者接触的机会很少。现在我们不仅可以近距离地接触，通过咖啡馆我们可以为他们做点事情。”金小姐表示，以后要带同事朋友来体验一下。

现场的白领志愿者李雯婧说：“其实他们的世界很简单，思维方式也很单向。一旦遇到不懂、或者没有遇到过的问题，他们就会在自己的世界里，无限重复。这个时候，就需要有人引导他、告诉他，应该怎么办。”李雯婧举了一个例子，“有些客人会要求续杯，但续杯这个名词对这些孩子而言，是个新鲜词。因此，顾客就要尽可能地用各种各样的表达方式，帮助他们理解。比如，续杯就是再来一杯的意思，能不能帮我再做一杯咖啡呢？”

A-coffee的创立人曹小夏表示，作为自闭症患儿的实践基地，“A－coffee”不等同于普通营业性的咖啡馆，这里的咖啡都是没有价格的，来喝咖啡“顾客”也是志愿者，主要帮助15-20周岁的“星星的孩子”学习如何与普通人交流、如何进行点单服务，逐步融入社会。对于来店点咖啡的顾客而言，是不需要支付任何费用的，但为了帮助自闭症患儿更好地融入社会，顾客需要坐下来与他们进行简单的交流。对此，“A-coffee”咖啡店也对顾客提出了要求：必须有耐心、会倾听、能沟通，更需要会“挑剔”，其实就是指出并纠正一些常识错误，这样才能让这些自闭症患儿在实践中进步。

对于那些没有时间坐下来聊一聊的上班族而言，也可以到“A-coffee”来捐献一杯咖啡，金额不限。据悉，这些捐款将直接捐赠给中国儿童少年基金会。

创始人初衷

星星的孩子不能“玻璃心”

“这些孩子不能永远生活在温室里，我们志愿者都是充满爱心，对这些孩子们关怀备至。为孩子们提供体验机会的学校、企业也都是非常友善的，甚至还提供了特别的绿色通道。”曹小夏表示，这些孩子的父母总有一天要离开他们，当他们真正独立于社会的时候，很多人并不都会那么友善，需要面对那些“陌生”情况的时候，“星星的孩子”不能“玻璃心”。如今，在这个相对安全和宽容的氛围里，自闭症患儿能够在志愿者的帮助下，逐步适应一些突发情况。

其实，这也是曹小夏创办“A-coffee”的目的所在，让自闭症患儿能够有更多的机会接触“陌生人”，来自全国各地、甚至是全世界各地的人，都会给他们带来新的语言体系和新的考验。

如今只要曹小夏一来，孩子们都会安静下来，“公共场合不能喧哗，不能因为他们是自闭症，就打破了社会的规则。”其实，曹小夏很明白，这些孩子内心很敏感，有些重度患儿刚来的时候，连父母都碰不得。通过日常音乐练习，曹小夏会不自觉地拍拍他们的背，久而久之，孩子们也慢慢接受了爱的鼓励。

很多自闭症患儿的父母，最担心的就是孩子未来如何生存。在曹小夏接触的自闭症患儿家庭中，有些悲观的父母甚至表示，自己离开世界的时候，也要把孩子一起带走。如今，看到在“A-coffee”咖啡店里认真工作的孩子们，很多父母都重拾了信心，看到了希望。