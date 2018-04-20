“自制药酒”有风险 勿要随意加配料-专家：“喝错了酒”无异于“吃错了药”应根据自身体质开“酒方”

晨报记者 徐妍斐 谢 竲

最近，鸿茅药酒事件引起了全国范围内的广泛关注，许多人也在表示疑问：药酒真的有效吗？其实，不仅市面上正规销售的药酒，一直以来民间很多地方都有着自制药酒的传统，但和由国家药监部门发放批准文号的品牌药酒不同，自制药酒未经一系列严格监测检验，存在很高的风险。

中医专家指出，部分自制的果酒、人参酒、蛇酒等“单方药酒”的确对相关疾病有一定疗效，但一定不要根据所谓的民间偏方随意添加配料胡乱配制，建议在专业医师的指导下根据自身体质来开“酒方”。此外，饮用药酒的量和速度也应得到控制。

应经中医诊断后再服用

去年12月，上海举办首届华氏养生药酒节，对市场上一些品牌药酒的展示，让更多市民了解药酒的养生保健知识。

对此次药酒节提供支持的上海中药行业协会的一名专家告诉记者，上海地区老百姓自制药酒的情况还是存在的，主要是一些能喝酒的中老年人，会根据自身的经验和地区传统，用人参枸杞等中药材浸泡。据了解，上海对此较为推崇的有川沙、南汇、奉贤等区域。

在上海本地论坛篱笆网，除了近期对鸿茅药酒的热议，还有一些上海网友们对自制药酒的讨论。他们其中的一些人，是先得到了中草药药材，又得知可用于泡酒，才来发帖询问制作方法； 还有的是出现亚健康、骨刺等问题，才想询问制作药酒的酒方。近期，一名网友就表示得到了长白山的人参，求问“具体的制作方法和有哪些搭配的禁忌”，有网友回答他“50度以上的白酒，用玻璃密封罐泡，一根参差不多3-4斤白酒，泡一个月以后就可以喝了”。

来自闵行的网友“人参娃娃”家里有中医配制药酒的习惯，他曾在网上询问是否有网友需要中草药风湿药酒，并留下了QQ号。不过，记者添加其号码却一直没有得到回应。

专家表示，近年来，自制药酒的上海市民已经越来越少。这是因为，高度酒才能析出中药材的有效成分，因此自制药酒一般要以50度以上的白酒浸泡，而常喝烈酒已经和现代养生知识不符。

“每个人身体状况不一样，需要科学养生。药酒也是中药，应该经中医诊断指导后再服用。举个简单的例子，有些人觉得药酒配方里的人参是好东西，人人都能吃，但其实湿热体质的人就不适合吃，吃了可能头晕。”

餐厅自制蛇酒给顾客尝鲜

在一些上海人的记忆里，一些饭店会有自制药酒卖。餐饮行业资深人士则对记者表示，上世纪90年代曾经掀起过一股餐馆销售自制药酒的风潮，但近年来上海餐厅基本上已经很少了。

不过，记者在杨浦区的一家蛇主题餐厅，还是看到了自制的蛇酒。酒品列表里，除了白酒、葡萄酒外，就有这款蛇酒。据服务员介绍，这是餐厅自制的蛇酒，是用65度白酒浸泡眼镜蛇、五步蛇等蛇类。按两卖，每两26元。

记者在店里也看到了这款蛇酒。密封的一个玻璃坛里，盘着几条被酒液完全浸没的蛇，坛里还有一些枸杞等中药。店家告诉记者，这坛酒已经泡了半年。“眼镜蛇、五步蛇听上去都很毒，这样酒不会有毒吗？”“蛇的毒性和白酒互相抵消了。”店家这样答。

卖给顾客的蛇酒，装在一个玻璃器皿里，液体呈澄黄清亮的颜色。喝一小口，烈酒的辣味弥漫口腔，和普通白酒相比，有很轻微的中药材味道。店员表示，这款酒是外面不太能喝到的，蛇酒有益于治疗风湿。

这款蛇酒除了堂吃，也可以买回家，同样是每两26元的价格，看顾客需要多少可以装瓶。不过店员表示，买回家的人很少，一般点蛇酒的顾客只是来就餐时尝个鲜。

网售“泡酒料”销量不错

在电商平台上输入“自制药酒”四个字，会跳出不少搜索结果。这其中，包括自制药酒、泡酒料、教授读者自制药酒方法的书籍和一些自制药酒的酒坛等器具。

一款“诚信泡酒料男性滋补养生锁阳女性肾料人参玛卡药酒料药材”，有561笔交易成功，累计评论6710条。在4月12日的最新一条评论中，买家写道：“今天收到货，迫不及待就泡上了。瓶子有点小，8斤多的酒吧，药材小包分装，很干净。动物类药材鹿茸、鹿鞭片、狗宝有腥味，不知道泡好后的药酒的味道如何，期待效果。”另一家也出售“泡酒料”的店铺，在其展示的图片中，除了枸杞、桔梗、当归等植物中药材外，还有干的海马、海龙、海麻雀、小海星等。

在直接销售药酒的店铺中，有一家生态农场在售自制蛇酒，其照片可见每瓶透明的酒罐中泡着一条完整的蛇。还有一家销售“农家自制”蝎子酒，店主称蝎子都是家人夏天晚上在山里亲手抓的纯野生蝎子，活体泡酒。可能是怕闹出食品安全事故，店主提醒“请外敷，禁内服。”他举例说，曾有亲戚喝了两口自制蝎子酒，结果药性太大，大把大把掉头发，养了很久才恢复。

记者发现，这两家销售自制药酒的店铺，一家“累计信用”为零分，另一家是销售自产水果的店铺，只是在一堆在售水果中加入了自制药酒。

自制药酒销售涉嫌违法

事实上，未经许可的自制药酒销售涉嫌违法，因为无论是酒类保健食品，还是药品类药酒，在我国，食品、药品的生产销售均需要依法取得许可。

监管部门对于药酒和保健食品酒类会加以审定，给予不同的批准文号，但对于老百姓自制的药酒，却难以进行区分。但无论属于其中的哪类，未向监管部门申请产品注册，都不能擅自进行买卖。

如果作为保健食品，要按《保健食品注册管理办法》向国家药品监督管理局申请，获得批准后才能生产和销售。如果作为药品，则要按《药品注册管理办法》向国家药监局申请，获得《药品注册批件》，取得批准文号才能生产、销售。

非法销售药酒曾导致严重后果。2008年，长宁区人民法院曾判处过一起过失致人死亡案例。当时，一名幼时在家中学习过一些中医知识的安徽农民，到北新泾地区摆摊给人看跌打损伤之类的毛病，而一名男子在喝了其用中草药川乌、草乌等原料制成的药酒后死亡。