崇明全域旅游发展总体规划发布-崇明打造世界农舍体验旅游区

晨报记者 郁文艳

昨天，《崇明区全域旅游发展总体规划》正式发布，明确崇明将紧紧围绕“世界级生态旅游岛”和“国际大都市近郊休闲旅游目的地”的目标愿景，通过重点打造东部陈家镇、北部东平森林公园区域、西部西沙明珠湖区域三个旅游集聚区，来构建崇明全域旅游，到2020年底，旅游业增加值占地方 GDP 比重达到5%以上。同时，也进一步提升崇明旅游接待服务能级，更好地对接2021中国花博会。

打造“1+3+X”空间布局

根据《崇明区全域旅游发展总体规划》，到2020年底，崇明旅游业增加值占地方GDP比重要达到5%以上；在规划期末，初步实现“全过程、全产业、全服务”和谐共生；“旅游度假岛”“运动休闲岛”“文化创意岛”“养生健康岛”功能凸显；“中国元素、江南韵味、海岛特色”特征初步显现，“生态型岛屿的全域旅游”格局基本形成；A级景区（点）、高档次特色度假酒店、高星级旅游饭店、宾馆饭店的总床位数基本满足世界级生态岛建设及发展需求。

据悉，崇明全域旅游在空间上将进行优化重构，打造“1+3+X”空间布局。

“1”是指一环，即环崇明岛滨江生态景观大道。“3”是指三大旅游重点发展区域，包括东滩-陈家镇旅游集聚区、东平-北湖旅游集聚区、西沙-明珠湖旅游集聚区。“X”是指若干旅游特色空间，包括培育多彩长兴、原味横沙（战略留白区）、浪漫中兴、魅力竖新、活力港西、幸福庙镇、美丽三星等若干特色旅游空间。

将申办世界园艺博览会

多年来，由于种种原因，崇明与多个世界级旅游项目失之交臂。有关人士表示，崇明要真正做强做大旅游，一定要引进世界级旅游项目。

根据此次发布的崇明全域旅游规划，崇明计划推进“世界农舍”项目的落地，将全球五大洲各国典型农舍集大成于崇明，这不仅在中国是独有的，在世界上也是唯一的。将美国、墨西哥、巴西、秘鲁、荷兰、法国、英国、西班牙、德国、俄罗斯、澳大利亚等国的农舍按各国风格设计建造，形成一个占地3平方公里左右的世界农舍体验旅游区，打造成地球庄园。

此外，还将重视崇明世界级生态旅游岛的“第一印象空间”打造，塑造海岛生态旅游“门户空间”的概念，包括建设具有国际艺术水准、体现江南韵味和当地地域风情的标志性建筑，如打造长江口江海文化和望海观潮的地标。

除了已经取得举办资格的中国花卉博览会，崇明还将积极申办世界园艺博览会。

着重打造四方面旅游产品

据悉，目前崇明一年的旅游收入为10多亿元，上海市区是崇明全域旅游最主要的客源市场；尤其是长江隧桥通车以来，崇明旅游者90%以上来自市区，且绝大多数为“银发族”。

未来，随着沪崇苏通道的全面贯通，崇明将积极拓展长三角市场，使全域旅游真正纳入长三角一体化的市场范畴，实现沪、浙、苏三地旅游互为市场的格局。

而要吸引游客，除了打造旅游区域，崇明海将着重打造养生康体旅游产品、运动休闲旅游产品、乡村农业旅游产品、生态科普旅游产品，并全面提升产品品质，构建旅游产品体系，培育一系列高端旅游产品。在旅游产业上，推动农旅、林旅、体旅、水旅等多旅融合发展。在公共服务方面，将加快水陆空交通建设，通过旅游集散中心，使来到岛内的游客能够快速便捷地到达各景区游玩。