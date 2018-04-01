《快递暂行条例》下月起正式施行-未经沟通直接投递至快递柜将可投诉

记者 谢 竲

晨报讯2018年5月1日，新公布的《快递暂行条例》（以下简称《条例》）将正式施行。新《条例》实施后，与每个人的日常生活都有密切关系的快递服务会发生哪些变化，上海市邮政管理局方面对此作出了具体的回应和解读。

近年来，我国快递业迅猛发展，快件业务量连续四年居世界第一。2017年全国快递业务量完成了400.6亿件，上海就占到31.2亿件。为促进快递业健康发展，保障快递安全，保护快递用户合法权益，加强对快递业的监督管理，国务院制定《条例》。其中规定了一系列保障行业发展的制度措施，包括贯彻落实法律规定的实名收寄制度，执行收寄验视制度，明确快件收寄规则、投递规则；细化无法投递、无法退回快件的处理规则和快件损失赔偿规则等等。

上海市邮政管理局副局长余洪伟表示，借着《条例》出台的契机，邮政管理局方面将实施相关配套措施，包括重点引导在快件收寄安全管理、智能化分拣、信息化服务和等方面的技术创新，加大行业绿色环保宣传力度，不断增强行业经营人员环保意识； 鼓励和引导本市快递企业包装使用减量化，试点示范包装材料自主回收，推动新能源汽车使用和节能减排工作等等。

此外，上海市邮政管理局市场监管处处长何应泽表示，《条例》实施后，未与收件人进行沟通协调并得到许可后，直接将快递包裹放入快递柜、快递代收点等行为，肯定是不合规的。据悉，快递公司在《条例》实施前后会针对这一点加强教育和管理，之前部分游走于操作规范边缘的行为将得到及时纠正。而收件人如对此行为有异议，可以直接与快递网点、企业进行协调，如仍未得到解决可以进一步向管理部门投诉。

当然，在快递企业、快递从业人员不断加强对自我行为的规范的同时，也希望广大消费者在使用过程中能够多一些理解和支持，与快递员阐明实际情况，“比如家里的确有老人，或行动不便等等情况，提出需求后，快递员会完成投递到户的工作”。

而谈到困扰上海这样大都市的最后一公里问题，余洪伟透露，今后将积极推进网点标准化建设，建立快递末端服务“1+1+N”地方标准体系。同时将争取通过规划或者立法，在新建小区或老小区改建时，搭建相应的公共平台，通过多家企业的参与共享，以此来提高快递效率，从而更好地为消费者服务。未来，上海市区的快递网点都有望逐渐向这种集约公共平台转型。