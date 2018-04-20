改革开放再出发，我为上海献一计-建议征集活动将持续到今年年底　晨报投稿邮箱：xianyijicb@163.com

记者 杨天弘

晨报讯 凝聚将改革开放进行到底的决心和意志，汇聚改革开放再出发的智慧和力量。

根据市委部署，市委宣传部昨天启动“改革开放再出发，我为上海献一计”建议征集活动，并举行理论研讨会。

主办方希望，广大市民踊跃投稿，各地区、各单位及时收集归纳、分析研判，使市民“金点子”成为推动改革开放和社会发展的政策举措，成为改进工作和提高效率的方法措施，切实推动全市改革开放经验交流和智慧共享、方案共享、政策共享，共同创造新时代的光辉业绩。

昨天的理论研讨会上，来自复旦大学、同济大学、华东师范大学、华东政法大学和上海社科院等高校、院所的9位专家学者围绕“改革开放再出发”主题进行深入研讨交流。

[活动概况]

活动主题：征集活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“艰苦奋斗再创业 改革开放再出发”主题，广泛动员全市干部群众，为上海当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者，建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市建言献策，以实际行动支持改革、参与改革、投身改革，努力在新起点上实现新突破。

征集内容：面向全球、面向未来，对标国际最高标准、最好水平，具有科学性、前瞻性的战略思考；推动城市高质量发展、创造高品质生活、增进民生福祉、营造干事创业环境的思路举措；推进各行各业、各项工作扬优势、补短板、强特色的办法计策。

活动时间：即日起至今年年底。

晨报邮箱：本市各主要媒体及所属新媒体将开出专栏，征集刊登有深度、有质量、有特色的“金点子”。晨报投稿邮箱：xianyijicb@163.com。