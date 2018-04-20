120将不再受理非紧急类事件呼叫-本市开通962120康复出院专线　破解非急救病人挤占资源问题

晨报记者 陈里予

如何破解大量非急救病人拨打120急救热线挤占急救资源？上海市卫计委主任邬惊雷最新透露，从昨天起，本市开通962120康复出院专线，分流非急救病人，这也是全国第一条康复出院专线。

去年非急救业务约占16%

据市医疗急救中心主任朱勤忠介绍，上海院前急救系统急救从业人员近3000人，救护车800辆，急救分站157个，平均2个街道设有1个急救分站，其机构规模、业务总量和救治水平均居全国前列。然而，目前急救资源仍然紧缺，其中重要原因是非急救业务挤占了有限的急救资源。2016年全市120出车73万次，非急救出车约占业务总量的13%；2017年全市出车76万次，非急救业务约占16%，非急救业务占比逐年上升，时常出现需要急救时电话打不进或者“无车可派”的尴尬局面，这也容易引发医患纠纷。

“非急救病人占用急救车辆的情况时有发生，有的出院患者回家康复会拨打120，有的市民拉肚子也会呼叫120，但这些患者大多数自身不需要医疗急救服务，急救人员主要做的还是搬搬抬抬的工作，严格意义上说，这是便民服务。”一名急救人员说，类似的出车任务将有可能耽误下一个危重患者的急救。

随着老龄化水平的提高，上海非急救业务量近年来一直在上升。业内人士指出，这个现象可以用两种视角解读：它既说明每年有几万人占用了本该用来“救命”的救护车，同时也显示出，每年有相当一部分人需要高质量、专业化的特殊转运服务。如果能通过“打的”解决问题，谁会麻烦救护车？

试运行阶段7个区可预约

为此，市卫计委将“科学区分急救服务需求、合理利用急救资源、尝试将非急救业务适宜剥离”，作为这次大调研中需要优先解决的民生问题。

市卫计委在调研中认为，根据《上海市医疗急救服务条例》，院前急救服务和非急救转运服务可以实行分类管理，院前急救服务由院前急救机构通过救护车提供，非急救转运服务可以由社会力量通过专门的转运车辆提供，通过合理配置急救资源，提高急救资源的使用效率，从而缓解“急救车急不起来”的问题。

为此，市医疗急救中心在120调度指挥中心设置962120专线，开通预约服务，这是本市专门服务于康复出院患者的唯一卫生专线。

哪些人可以拨打？市医疗急救中心对康复出院的呼叫进行分流，对在医院获得有效救治后仍行动不便，遵医嘱可以回家或去养老院、敬老院等机构的患者，可以拨打服务专线获取接送服务，120将不再受理非紧急类事件报警。

哪些区域可以预约？目前还处于试运行阶段，预约范围主要包括中心城区的杨浦、虹口、静安、黄浦、徐汇、长宁、普陀等7个行政区。随着业务不断完善，962120受理范围将进一步扩大，并及时向社会公布。

计费里程为单向收费

怎么预约服务？康复出院的患者或家属需提前一天进行电话预约，预约系统会在提供服务前通过短信告知，以便预约者做好出院准备。患者在进行预约后，如取消预约，应及时拨打962120告知。若出院当天申请962120送回家服务，将视情况酌情予以安排，且要排队等候。

除通过962120专线电话预约外，市民也可通过手机关注“上海120”微信公众号，提前一天进行康复出院预约，不仅会收到系统推送的确认消息与服务车辆信息外，还可在手机微信端实时查看车辆位置。

康复出院服务使用经专门设计改装的普通型救护车，车内配备专业固定与搬运设备、医用氧气与消毒设施等，每车至少配置3名经过专业培训并合格上岗的急救辅助人员。

很多人关心康复出院服务收费问题。对此，上海市医疗急救中心指出，康复出院服务收费兼顾公益性与市民经济承受能力，按卫生和物价部门规定收费。救护车计费里程为单向收费，即从患者上车地点起，至目的地止。为方便市民付费，在保留传统现金支付的基础上，已经开通支付宝和微信等移动支付。完成支付后，工作人员提供机打收费凭证。